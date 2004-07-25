فلاحت پيشه :گروهك منافقين دچارنوعي زوال تدريجي شدند

فلاحت پيشه نماينده مردم اسلام آباد غرب در مجلس شوراي اسلامي در گفت وگوي اختصاصي با گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر گفت : عمليات مرصاد عملياتي بود كه به پشروي گروهك منافقين در خاك ايران پايان داد . بعد از پذيرش قطعنامه 598 از طرف ايران رژيم صدام اقداماتي را در مرزها عليه ايران انجام داد . منافقين نيز كه از قبل تجهيز شده بودند به شكل يك مثلت وارد خاك ايران شدند . ضلع اول اين مثلت خود منافقين بودن كه نقش اجرا كننده داشتند . ضلع دوم كشورهاي غربي بودند كه منافقين را تجهيزو از نظر مالي آنها را تامين مي كردند . ضلع سوم هم خود صدام بود كه گروهك منافقين را سرو سامان داده بود .

وي افزود : در عمليات مرصاد ابتدا ارتش عراق عمل كرد و سپس منافقين در لواي حمايت آنها وارد كشور شدند و پيش رفتند . گروهك منافقين بصورت كرگدن وار از جاده اصلي از مرز خسروي وارد شدند و به سمت قصر شيرين ، سرپل ذهاب تا كرند و اسلام آباد غرب پيش آمدند تا اينكه بعد از اسلام آباد در تنگه چارزبر ( مرصاد ) در كمين رزمندگان اسلام افتادند. ازاين مقطع شكست انها آغاز شد و هرچه پيش مي رفت تلفاتشان بيشتر مي شد .

نماينده مردم اسلام آباد غرب گفت : زمان حمله منافقين مردم تصورشان اين بود كه نيروهاي عراقي هستند كه به سمت اسلام آباد در حركتند . مردم با پاي پياده به بيرون شهر پناه مي بردند . منافقين پيشروي كردند تا اينكه به تنگه چارزبر رسيدند . بخش زيادي از مردم و غير نظامي ها در مرزهاي غربي و بطور مشخص در اسلام آباد غرب قرباني اين اقدام منافقين شدند . در حقيقت قرباني مشترك بين كشورهاي غربي عراق و منافقين . اما بواسطه عمليات مرصاد اين منطقه ازمنافقين پاك شد .

وي افزود : حمله منافقين حاصل يكسري محاسبات اشتباه بود . آنها به واسطه يكسري عقب نشيني هاي نيروهي ايراني در مناطق جنوبي فكر مي كردند مردم از جنگ خسته شده اند در نتيجه مي توانند در مقابل ايران اقدام نظامي انجام بدهند .گروهك منافقين احساس مي كرد با پشنوانه غربي ها و استفاده از تجربيات آنها مي توانند بيايند و با استقرار در يكسري از استان هاي غربي كشور به عنواي يك نيري نظامي خودنمايي كنند .

فلاحت پيشه گفت : اين گروهك در محاسبات خود دچار اشتباه بود . آنهااز طرفي رابطه مردم با نظام و از طرف ديگر نيز ذهنيت مردم را نسبت به جنايات منافقين را ناديده گرفته بودند . همين باعث شد كه كسي با آنها همراه نشود و مقاومتي كه ابتدا انجام گرفت يك مقاومت مردمي بود . حتي پاكسازي ها را قبل از نيروهاي نظامي نيروهاي مردمي انجام دادند .بطور مشخص در اسلام آباد نيروهاي مقاومت بسيج بود كه پاكسازي اصلي را در شهر انجام داد .

وي افزود : مورد ديگري كه در دستور كارگروهك منافقين نبود اين بود كه گروهك منافقين احساس مي كردند ايران توان مديرت يك جنگ را ندارد ولي ديدم كه در مرصاد جنگ مديريت شد و منافقين دچار ضربه شديدي شدند كه ازآن زمان سير قهقرايي شان شروع شد و دچارفروپاشي شدند .

نماينده مردم اسلام آباد غرب در مورد آينده گروهك منافقين گفت : منافقين در زمانيكه از انقلاب جدا شدند يك راهكار تروريستي را پيش گرفتند . استراتژي آنها شد اقدام فيزيكي عليه ايران و ترور. از آن زمان به بعد اينها وجهه سياسي خودشان را از دست دادند. كشور هاي اروپايي نيز مجبور شدند اين گروه را يك گروه تروريستي معرفي كند لذا جايگاه سياسي در جهان پيدا نكردند .

وي افزود : تحولات اخير عراق هم موجب شد كه منافقين بيش از همه ضربه بخورند . چراكه در زمان حزب بعث با صدام همكاري مي كردند و در ترور شيعان عراق نقش داشتند اقدامات بسياري با گارد صدام در كردستان انجام دادند ، اين اقدام به حدي بود كه اين گروه را به يك گروه منفور در عراق نيز تبديل كرد و مردم عراق خواهان اخراج اين گروهك هستند . حتي اولين قانوني كه شوراي حكم در عراق صادركرد قانون اخراج منافقين بود .

فلاحت پيشه گفت : به نظر من چون عصر عصر مقابله با تروريست است و سياسيت هاي ترورسيتي منافقين بيش از هر زمان ديگر براي دنيا مشخص شده است گروهك منافقين دچارنوعي زوال تدريجي شدند .

نماينده مردم اسلام آباد غرب در پايان ضمن گله از مسئولين دولتي گفت : در سالگرد عمليات مرصاد مردم اسلام آباد انتظار داشتند مسئولين نظام توجه بيشتري به اين شهر بكنند . در اين سالگرد به اين منطقه رو كنند ومشكلات مردم اسلام آباد را از نزديك ببينند . چرا كه واقعا مردم اين شهردر حمله منافقين دچار مشكلات بسياري شدند و شهداي زيادي دادند . اين سنت خوبي نيست جاييكه زماني جنگ بوده و مردم منطقه دفاع كردند امروز در محروميت بسر ببرد .