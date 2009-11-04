به گزارش خبرگزاری مهر، "ایچین حسین اف" مسئول امور بین الملل خبرگزاری "ترند" گفت: خبرگزاری ترند 14 سال پیش در جمهوری آذربایجان تاسیس شده و اخبار متنوع سیاسی اقتصادی اجتماعی ورزشی و ... را پوشش می دهد. خبرگزاری ترند علاوه بر اخبار، مسائل مهم منطقه و جهان را نیز مورد بررسی قرار داده و به صورت تحلیل در اختیار خوانندگان قرار می دهد.

مسئول امور بین الملل خبرگزاری ترند، اخبار مربوط به جمهوری آذربایجان، آسیای میانه و قفقاز و همچنین کشورهای حاشیه خزر را مورد توجه این خبرگزاری در پوشش رسانه ای اعلام کرد.

حسین اف درباره تعداد رسانه های جمهوری آذربایجان گفت: سیصد مجموعه خبری ثبت شده در جمهوری آذربایجان به فعالیت رسانه ای مشغول هستند که تلویزیون ها، خبرگزاری ها، روزنامه ها، مجله ها و سایت های اینترنتی را شامل می شود.

وی در کنار تایید وجود رسانه های وابسته به سازمان های دولتی، بیشتر رسانه های این کشور را خصوصی اعلام و رسانه‌های دولتی را از نظر مالی وابسته به دولت و منبع مالی رسانه های خصوصی را آگهی و هزینه اشتراک عنوان کرد.

حسین اف، خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان را اولین خبرگزاری‌ای در منطقه قفقاز دانست که اقدام به انتشار خبر به زبان فارسی کرد و این موضوع را ناشی از علاقه مندی کشورش به گسترش روابط با تهران ارزیابی کرد.

"نورشن بولی اف"، معاون اول خبرگزاری "آذری پرس" جمهوری آذربایجان نیز در این نشست رسانه ای در غرفه مهر، درباره رسانه خود گفت: "آپا" حدود 5 سال پیش تاسیس شده و به پنج زبان روسی، انگلیسی، فرانسه، عربی و آذری خبر منتشر می کند.

وی تمرکز خبرگزاری آپا را نیز روی اخبار جمهوری آذربایجان و همچنین اخبار منطقه قفقاز و آسیای میانه عنوان کرد و "آپا اکونومی" را یک شبه خبرگزاری در حوزه اقتصادی و همچنین "آپا اسپرت" را یک شبه خبرگزاری در حوزه ورزش عنوان کرد.

معاون اول خبرگزاری آذری پرس جمهوری آذربایجان از گسترش اینترنت و فناوری های نوین در این کشور خبر داده و مردم این کشور را در حال روی آوردن به رسانه های دیجیتال به جای رسانه های چاپی ارزیابی کرد و جایگاه روزنامه‌های سنتی را در میان خانواده های آذری محفوظ دانست و از تاسیس روزنامه های جدید در این کشور خبر داد.

بولی اف، تیراژ روزنامه های جمهوری آذربایجان را بالا ندانست و دلیل این موضوع را روی آوردن مردم به استفاده از اخبار آنلاین عنوان کرد.