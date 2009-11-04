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۱۳ آبان ۱۳۸۸، ۸:۵۶

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاری ها به شرح زیر است.

-وزیر امور خاجه لبنان گفت: حزب الله برای استقلال کشور تلاش می کند.

-پایگاه بلومبرگ در گزارشی از افزایش استخراج اوارنیوم در معادن ایران خبر داد.

-"آنجلا مرکل" صدر اعظم آلمان در سخنانی بر مواضع ضد ایرانی خود تاکید کرد.

-"حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان از تمایل خود برای تشکیل دولت وحدمت ملی خبر داد.

-"هیلاری کلینتون" در اولین ساعات امروز وارد قاهره شد.

-دبیر کل سازمان ملل بار دیگر خواستار پایان یافتن اقدامات تحریک آمیز رژیم صهیونیستی در بیت المقدس شد.

-سران اتحادیه اروپا شب گذشته با "باراک اوباما" در کاخ سفید دیدار کردند.

-ارتش کنگو متهم به کشتار بیش از 500 غیرنظامی طی هشت ماه گذشته شد.

-ارتش پاکستان هند را متهم به همکاری با شبه نظامیان طالبان در وزیرستان جنوبی کرد.

-کره شمالی اعلام کرد که پیونگ یانگ به پیشرفت هایی در زمینه استفاده از پلوتونیوم در ساخت سلاح های جنگی دست یافته است.

-"خاویر سولانا" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از اقدام جمهوری چک در تصویب پیمان لیسبون تمجید کرد.

کد مطلب 976737

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