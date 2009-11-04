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۱۳ آبان ۱۳۸۸، ۸:۵۶

نحوه ارسال مدارک سهمیه‌های دستیاری اعلام شد/ 5 آذر آخرین مهلت ثبت نام

نحوه ارسال مدارک سهمیه‌های دستیاری اعلام شد/ 5 آذر آخرین مهلت ثبت نام

راهنمای ارسال مدارک سهمیه های سی و هفتمین دوره پذیرش دستیار رشته های تخصصی بالینی پزشکی برای داوطلبان این دوره از آزمون منتشر شد که براساس آن داوطلبان تا 5 آذر ماه فرصت دارند در آزمون به صورت اینترنتی ثبت نام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان از تاریخ 8 تا 14 آذرماه فرصت دارند که مدارک خواسته شده را به صورت اسکن شده و اینترنتی ارسال کنند.

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، داوطلبان که دارای مدارک اختصاصی سهمیه رزمندگان، مدارک اختصاصی سهمیه مناطق محروم، مدارک اختصاصی سهمیه مازاد جهت پوشش مناطق محروم و مدارک اختصاصی مشمولین آئین نامه اجرایی تسهیل ادامه تحصیل استعدادهای درخشان، نخبگان و استعدادهای برتر باید به صورت اینترنتی از سوی داوطلبان ارسال شود.

داوطلبان باید پس از تهیه فرم های مربوطه و تایید بالاترین مقام هر یک از ارگانهای مربوطه آن را اسکن کنند و به شکل اینترنتی از طریق سایت http://Sanjeshp.ir ارسال کنند.

فرم های ارسالی باید به نام دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی و از زمان شروع ثبت نام آزمون پذیرش دستیار دوره سی وهفتم (پنجم آبان ماه 1388) به بعد صادر شده باشد و به مکاتبات فردی ترتیب اثرداده نخواهد شد.

به گزارش مهر، در این دوره از آزمون در 25 رشته تخصصی بالینی و در 30 دانشگاه علوم پزشکی و موسسه وابسته به وزارت بهداشت دانشجوی دوره دستیاری پذیرش می شود.

ثبت نام سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی بالینی تا 5 آذر ماه ادامه دارد و آزمون در 29 بهمن ماه سال جاری در دانشگاههای علوم پزشکی محل آموزش دستیار برگزار خواهد شد.

کد مطلب 976741

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