سومین فراخوان پژوهشی با عنوان جوانان و آسیبها در خراسان رضوی توزیع شد

محمدحسین عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: سومین فراخوان پژوهشی جوانان و آسیبها ویژه اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور است که در کانونهای سطح استان خراسان رضوی نیز توزیع شد.

عبداللهی افزود: زمینه و عوامل آسیبهای جوانان، قلمرو و محدوده آسیب پذیری جوانان، آسیب پذیری و پیامدهای آن، وظایف جوانان در قبال آسیب شناسی و آسیب زدایی، وظایف والدین در خصوص آسیب شناسی و آسیب زدایی جوانان از جمله محورهای پژوهش است.

وی افزود: کانونهای فرهنگی و هنری باید در قالب هسته های پژوهشی، موضوعات سومین فراخوان پژوهش را در بخشهای جوانان و آسیبهای فکری و عقیدتی، جوانان و آسیبهای سیاسی، جوانان و آسیبهای اجتماعی و جوانان و آسیبهای اخلاقی و تربیتی ارائه دهند.

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی با اشاره به سال اصلاح الگوی مصرف خاطرنشان کرد: بخش ویژه ای با موضوع راهکارهای ترویج فرهنگ بهینه سازی مصرف و مبارزه با مصرف گرایی در سومین فراخوان پژوهش اختصاص یافته است که هسته های پژوهشی می توانند علاوه بر ارائه آثار در موضوعات اعلام شده در این بخش نیز شرکت کنند.

مسئول دبیرخانه کانونهای مساجد خراسان رضوی افزود: وظایف دولت در برابر آسیب شناسی و آسیب زدایی جوانان، وظایف حوزه های علمیه در برابر آسیبهای جوانان، نقش آموزه های دینی در آسیب شناسی و آسیب زدایی جوانان، وظایف مساجد و کانون های فرهنگی و هنری در برابر آسیب های جوانان از دیگر محورهای این پژوهش هستند.

عبداللهی، عضویت در کانونهای فرهنگی هنری مساجد را یکی از شرایط شرکت در پژوهش عنوان کرد و گفت: آثار در دو گروه سنی 14 تا 18 سال و 19 سال به بالا ارزیابی خواهد شد.

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی گفت: برای تثبیت و هویت یابی هسته های پژوهشی در سال جاری فقط آثاری پذیرفته می شوند که در قالب هسته های پژوهشی با حداقل سه نفر، تولید و مشخصات دقیق اعضای هسته به طور کامل ارسال شده باشد.

وی، مهلت ارسال اولیه آثار به اداره پژوهش ستاد عالی را 30 بهمن ماه سال جاری اعلام کرد و افزود: آثار برگزیده جهت تکمیل و ارائه در نمایشگاه های استانی به مراکز استانها ارسال خواهد شد.