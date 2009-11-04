برگزاری ششمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه "وارش" در مازندران

هادی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با حمایت معاونت امور سینمایی، سمعی بصری وزارت ارشاد و با همکاری استانداری مازندران، همزمان با گرامیداشت هفته وحدت، ششمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه وارش را برگزار می کند.

وی خاطرنشان کرد: نمایش آثار تولید شده برگزیده در استان مازندران و استانهای دیگر منطبق با موضوع و رویکرد جشنواره، کمک به ورود آثار منتخب جشنواره در چرخه نمایش تلویزیون ویدئو خانگی و سینما، تاسیس صندوق فیلم جشنواره وارش، ارتقاء سینمای ایران از طریق ارتباط میان سینماگران استان های کشور و برگزاری کلاسهای آموزشی سینمایی و بزرگداشت سینماگران از اهداف اصلی برگزاری جشنواره ششم وارش است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به اینکه ششمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه وارش با موضوع فرهنگ عامه در دو بخش اصلی و جنبی برگزار می شود، تصریح کرد: فیلم های کوتاه مستند، داستانی، پویانمایی و تجربی، مازندران شناسی، موضوع ویژه از بخش های اصلی این جشنواره محسوب می شوند.

ابراهیمی بیان داشت: تجلیل از فیلم سازان و پیشکسوتان و جوانان نمونه مازندران نیز از برنامه های جنبی این جشنواره محسوب می شود.

وی در مورد مقررات جشنواره گفت: آثاری در جشنواره پذیرفته می شود که حداکثر زمان نمایش آن 30 دقیقه بوده و فیلم های ارسالی نباید در دوره های پیشین شرکت کرده باشند.

به گفته ابراهیمی، آثار ارسالی باید از نیمه دوم سال 86 تولید شده بوده و آثار مازندران شناسی از محدودیت سال تولید مستثنی است.

مدیرکل ارشاد مازندران با اشاره به اینکه آثار به صورت فیلم های 16 و 35 میلی متری، ویدئویی و به صورت دی وی کم و بتاکم پذیرفته می شود، افزود: آثار بازبینی باید به صورت سی دی یا دی وی دی به دبیرخانه ارسال و در صورت پذیرش اثر، ارائه نسخه اصلی آن ضروری است.

وی با بیان اینکه ارسال سه قطعه عکس 13 در 18 از صحنه و پشت صحنه و دو قطعه عکس 3 در 4 از کارگردان به دبیرخانه الزامی است، اظهار داشت: دبیرخانه جشنواره هیچ گونه مسئولیتی در قبال آسیبهای ناشی از ارسال نامطلوب آثار را بر عهده نخواهد گرفت.

ابراهیمی با اشاره به اینکه دیپلم افتخار به همراه مبلغ 25 میلیون ریال جایزه نقدی به 5 فیلمنامه برتر با موضوع فرهنگ بومی اعطا خواهد شد، افزود: جوایز جشنواره، نقدی است.

وی یادآور شد: هیئت داوران علاوه بر جوایز مذکور می توانند در هر بخش، به آثار منتخب خود، جوایز دیگری اهدا کنند.

وی آخرین مهلت دریافت آثار را 5 دی ماه امسال اعلام کرد و افزود: انتخاب آثار در 10 دیماه و اطلاع رسانی از اول بهمن ماه شروع خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران زمان برگزاری ششمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه وارش را 10 تا 13 اسفند ماه امسال همزمان با ایام ولادت نبی مکرم اسلام و امام صادق اعلام کرد و گفت: شرکت کنندگان و فیلمسازان آثار خود را به دبیرخانه جشنواره واقع در بابل، خیابان فلسطین، مجتمع فرهنگی و سینمایی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیرخانه دائمی جشنواره سراسری فیلم وارش ارسال کنند.