مذاکره با آمریکا قبل از مجوز صریح رهبر انقلاب یک نوع دستپاچگی است

امیرعلی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب و با اشاره به روحیه استکبارستیزی امام خمینی (ره) و مبارزات ایشان در این زمینه، افزود: امام خمینی (ره) در سخنان خود آمریکا را مستکبر و انگلیس و شوروی را از آن بدتر عنوان می کنند و موضوع اصلی مبارزات ایشان مبارزه علیه زور و سلطه است که در راس اردوگاه سلطه جویی و استکبار، آمریکا قرار دارد.

وی در بیان این موضوع که آیا رفتار آمریکا نسبت به ایران تغییری داشته، تصریح کرد: آمریکا به دلیل اعمال زور، استعمار و خدشه وارد کردن به استقلال مردم ایران مورد نکوهش مردم است و تاکنون نیز تغییر در رفتار منفعت طلبانه خود نسبت به ایران نداده است.

قائم مقام حزب توسعه وعدالت اسلامی با بیان اینکه تغییر رفتار در آمریکا باید همراه با تغییر دراعمال این کشور نسبت به ایران باشد، افزود: در زمان حاضر آمریکا با رفتارهای شعارگونه سعی در فریب ایران را دارد و ما نباید نسبت به این موضوع ساده لوحانه برخورد کنیم.

وی با اشاره به مواضع غیرتهاجمی آمریکا نسبت به ایران، تصریح کرد: این مواضع نیز به معنای اینکه آمریکا توان اعمال زور به ایران را دارد و دلش برای ما سوخته که این کار را انجام نمی دهد، نیست، بلکه ظرفیت ها و توان این کشور هم در زمینه هایی محدود است و امروز توان تحمیل خواست خود را به ملت ایران ندارد.

قائم مقام حزب توسعه وعدالت اسلامی اظهارداشت: رابطه با امریکا باید درشرایط مساوی وعادلانه برای طرفین باشد واکنون این شرایط فراهم نشده است.

وی با اشاره به سخنان ومواضع مقام معظم رهبری در زمینه رابطه با آمریکا، گفت: تاهنگامی که زمان مناسب فرا نرسیده و مقام معظم رهبری مجوز صریح در این مورد نداده اند نباید مسوولان دولتی و غیردولتی برای برقراری ارتباط با آمریکا پیش دستی کنند.

امیری با اشاره به مبارزات امام خمینی(ره) علیه استکبار جهانی و قرار داشتن در آستانه روز 13 آبان، گفت: 13 آبان نماد مبارزه با استکبار و آمریکا است.

قائم مقام حزب توسعه و عدالت اسلامی تصریح کرد: روز 13 ابان روز تجدید میثاق ملی در مبارزه با روحیه استکبار و استبداد طلبی است و این روز نمادی است برای مبارزه با هر رفتار تکبرآمیز و ظالمانه ای که نسبت به ملت های جهان انجام شود.