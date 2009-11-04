برترین های هشتمین جشنواره سراسری تئاتر کردی سقز معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، برترین های هشتمین جشنواره سراسری تئاتر کردی سقز شامگاه سه شنبه در شهر سقز معرفی و از آنها با اهداء لوح تقدیر و تندیس جشنواره تجلیل به عمل آمد.

بر اساس آراء هیئت داوران و در بخش طراحی لباس جایزه اول به شهرام میرزایی برای نمایش "غروبی برای آدم کشتن" رسید و جایزه نخست بخش موسیقی نیز به صورت مشترک به وریا فرجی برای نمایش "سه یده وان" و احسان آئین فر برای نمایش "چه کسی دعوا را آغاز کرد" اهدا شد.

جایزه دوم بخش طراحی صحنه به تریفه کریمیان برای نمایش "ره ش دانه وی سپی و چه ن خه نیک" رسید و جایزه نخست این بخش را آزاد طاهری برای طراحی صحنه نمایش "ماشین های جنگنده" به خود اختصاص داد.

در بخش بازیگری زن هیئت داوران جایزه سوم و دوم خود را به بازیگران نمایش "رقص پروانه های آبی" خانم ها زهرا محمدی و شعله عزیزی اهدا کرد و جایزه اول این بخش نیز به تریفه کریمیان بازیگر نمایش "ره ش دانه وی سپی و چه ن خه ونیک" رسید.

جایزه سوم بازیگیری مرد را محمد زارع زاده برای نمایش "خه یالی خاو" به خود اختصاص داد و جوایز دوم و اول این بخش نیز به ترتیب به فریدون حامدی برای نمایش "رقص پروانه های آبی" و علی زیستی برای نمایش "شب هندوانه" اهدا گردید.

جایزه سوم بخش نویسندگی هشتمین جشنواره سراسری تئاتر کردی سقز به صورت مشترک به رضا رستمی برای نمایش "سه یده وان" و مهدی مرادی برای نمایش "ئیواره یک بو پیاو کوشتن" اهدا گردید و جایزه دوم این بخش نیز به عبید رستمی برای نمایش "رقص پروانه های آبی" اهدا شد. هیئت داوران این جشنواره هیچ متنی را شایسته دریافت نویسندگی اول تشخیص نداد.

در بخش کارگردانی جایزه سوم به حامد اسماعیل وند برای نمایش "چه کسی دعوا را آغاز کرد" اهدا شد و جایزه دوم این بخش به کارگردان نمایش "رقص پروانه های آبی" عبید رستمی رسید و جایزه نخست بخش کارگردانی جشنواره نیز به تریفه کریمیان برای نمایش "ره ش دانه وی سپی و چه ن خه ونیک" اهدا گردید.

هیئت داوران هشتمین جشنواره سراسری تئاتر کردی سقز در پایان نمایش "ره ش دانه وی سپی و چه ن خه ونیک" به کارگردانی تریفه کریمیان را به عنوان نمایش برگزیده و همچنین اثر منتخب جشنواره برای حضور در بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر پیشنهاد دادند.