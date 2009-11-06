اختصاص 20درصدی در آمد طرح هدفمند کردن یارانه ها به حوزه های خاص

امیرحسین قاضی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، افزود: حوزه هایی مانند فرهنگ، آموزش عالی، آموزش و پرورش و... حوزه هایی هستند که اگر بخواهیم بودجه و اعتباری از در آمد حاصل از طرح هدفمند کردن یارانه به آنها اختصاص داده شود از اهمیت بالایی برخوردار هستند.

وی گفت: حدود 20درصد از درآمد های ناشی از طرح هدفمند کردن یارانه ها به حوزه های خاص داده می شود که با این طرح یک افزایش درآمد خواهیم داشت.

نماینده مردم مشهد و کلات در ادامه به خصوصی سازی خدمات دانشگاه ها اشاره کرد و گفت: در مجلس تصویب شده است که دانشگاه ها به صورت هیئت امنایی اداره شود و همچنین دانشگاه ها این اختیار را دارند که قسمت های مختلف خدمات خود را به بخش های خصوصی و پیمانکاران مختلف واگذار کنند.

