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۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۷:۲۲

اختصاص 20درصدی در آمد طرح هدفمند کردن یارانه ها به حوزه های خاص

اختصاص 20درصدی در آمد طرح هدفمند کردن یارانه ها به حوزه های خاص

مشهد - خبرگزاری مهر: عضو کمسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: 20 درصد از درآمد حاصل طرح هدفمند کردن یارانه ها به حوزه های خاص اختصاص داده می شود.

امیرحسین قاضی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، افزود: حوزه هایی مانند فرهنگ، آموزش عالی، آموزش و پرورش و... حوزه هایی هستند که اگر بخواهیم بودجه و اعتباری از در آمد حاصل از طرح هدفمند کردن یارانه به آنها اختصاص داده شود از اهمیت بالایی برخوردار هستند.

وی گفت: حدود 20درصد از درآمد های ناشی از طرح هدفمند کردن یارانه ها به حوزه های خاص داده می شود که با این طرح یک افزایش درآمد خواهیم داشت.

نماینده مردم مشهد و کلات در ادامه به خصوصی سازی خدمات دانشگاه ها اشاره کرد و گفت: در مجلس تصویب شده است که دانشگاه ها به صورت هیئت امنایی اداره شود و همچنین دانشگاه ها این اختیار را دارند که قسمت های مختلف خدمات خود را به بخش های خصوصی و پیمانکاران مختلف واگذار کنند.

کد مطلب 976756

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