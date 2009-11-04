  1. هنر
  2. سایر
۱۳ آبان ۱۳۸۸، ۹:۱۷

پرویز در گفتگو با مهر:

دبیر جایزه جلال نقش ویژه‌ای در آن ندارد/ آخرین وضعیت جایزه کتاب سال

دبیر جایزه جلال نقش ویژه‌ای در آن ندارد/ آخرین وضعیت جایزه کتاب سال

معاون فرهنگی وزیر ارشاد از ارائه گزینه‌ای پیشنهادی توسط وزیر ارشاد برای تصدی دبیر جایزه کتاب سال خبر داد و بدون اعلام نام این فرد گفت: به نظر من هم او شایستگی کافی را برای این کار دارد.

 معاون فرهنگی وزیر ارشاد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتخاب فردی به عنوان دبیر جایزه جلال آل‌احمد با توجه به فاصله زمانی اندک تا برگزاری این جایزه گفت: دبیر جایزه جلال الان نقش ویژه‌ای در این جایزه ندارد و داوری آثار و دیگر کارهای جایزه طبق روال خودش انجام شده و می‌شود.

محسن پرویز در پاسخ به سوال دیگری در خصوص دبیر جایزه کتاب سال هم افزود: چون در وزارتخانه تغییر و تحول انجام شده بود، ما مصلحت را در این دیدیم که آقای وزیر درباره انتخاب دبیر جایزه کتاب سال نظر بدهند.

پرویز اضافه کرد: ایشان فردی را پیشنهاد کردند و به نظر من هم شایستگی کافی داشت. اما خود ایشان (وزیر ارشاد) هستند که باید تعیین تکلیف کنند.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد بدون اشاره به نام این فرد گفت: هنوز با این فرد صحبتی صورت نگرفته است و اگر بعد از این کار او بپذیرد که عهده‌دار این سمت شود طبیعتاً نام او اعلام خواهد شد. در واقع قرار است خودِ آقای وزیر با او صحبت کند و اگر به توافق رسیدند این موضوع هم مشخص می‌شود و اگر هم نپذیرفت درباره فردی دیگر مشورت خواهیم کرد.

وی درباره زمان اعلام دبیر این جایزه هم تاکید کرد: هیچ کاری در مجموعه ما متوقف نمانده است و کارها در خانه کتاب در حال انجام است. سرپرست این حوزه کاری هم علی اوجبی است و مشکلی از این بابت وجود ندارد.

کد مطلب 976757

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه