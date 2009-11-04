معاون فرهنگی وزیر ارشاد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتخاب فردی به عنوان دبیر جایزه جلال آل‌احمد با توجه به فاصله زمانی اندک تا برگزاری این جایزه گفت: دبیر جایزه جلال الان نقش ویژه‌ای در این جایزه ندارد و داوری آثار و دیگر کارهای جایزه طبق روال خودش انجام شده و می‌شود.

محسن پرویز در پاسخ به سوال دیگری در خصوص دبیر جایزه کتاب سال هم افزود: چون در وزارتخانه تغییر و تحول انجام شده بود، ما مصلحت را در این دیدیم که آقای وزیر درباره انتخاب دبیر جایزه کتاب سال نظر بدهند.

پرویز اضافه کرد: ایشان فردی را پیشنهاد کردند و به نظر من هم شایستگی کافی داشت. اما خود ایشان (وزیر ارشاد) هستند که باید تعیین تکلیف کنند.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد بدون اشاره به نام این فرد گفت: هنوز با این فرد صحبتی صورت نگرفته است و اگر بعد از این کار او بپذیرد که عهده‌دار این سمت شود طبیعتاً نام او اعلام خواهد شد. در واقع قرار است خودِ آقای وزیر با او صحبت کند و اگر به توافق رسیدند این موضوع هم مشخص می‌شود و اگر هم نپذیرفت درباره فردی دیگر مشورت خواهیم کرد.

وی درباره زمان اعلام دبیر این جایزه هم تاکید کرد: هیچ کاری در مجموعه ما متوقف نمانده است و کارها در خانه کتاب در حال انجام است. سرپرست این حوزه کاری هم علی اوجبی است و مشکلی از این بابت وجود ندارد.