كهكيلويه و بويراحمد ثروتمند اما محروم

به گزارش خبرنگار اعزامي مهربه ياسوج ، استان كهيكيلويه و بويراحمد با دارا بودن 4 شهرستان، 13 شهر، 14 بخش و 2026 روستا و با مساحتي معادل 16246 كيلومتر مربع قريب به 700 هزار نفر يعني يك درصد از جمعيت كل كشور را درخود جاي داده است كه از اين ميزان بيش از 60 درصد در نقاط روستايي ساكن هستند.

اين استان در ادامه سلسله كوههاي زاگرس قرارگرفته و به استانهاي چهارمحال وبختياري، فارس، بوشهر، اصفهان و خوزستان محدود مي شود.



خبرنگاران پايتخت نشين رسانه هاي گروهي كشور به ابتكارو تلاش روابط عمومي وزارت كشور براي بازديد از توانمنديها و تلاشهاي دولت خدمتگزار براي محروميت زدايي از اين استان 24 تيرماه به ياسوج سفر كردند.



بيش از 30 خبرنگار از رسانه هاي گروهي كشور به اين اميد پاي در اين سفر سه روزه نهادند تا از رشد برنامه ها و طرحهاي عمراني و توسعه اي دولت براي محروميت زدايي از استان كهكيلويه وبوير احمد خبر وگزارشهاي خبري تهيه كنند، اما بايد اذعان كرد عليرغم نگاههاي مثبت نظام و دولت بويژه در سالهاي اخيراستان كهكيلويه و بويراحمد همچنان محروم ترين استان كشوراست.

با توجه به آمار ارايه شده از سوي مديران محلي فرصت ها و قابليت هاي استان بدين شرح است:



- 5 شهرك صنعتي در استان

- گمرك صادرات و واردات استان

- منابع نفت و گاز فراوان (صدور روزانه 600 هزار بشكه نفت از اين استان)



- جنگل و منابع طبيعي مستعد( آب و هواي چهار فصل)

- معادن گچ و آهك و سنگ هاي ساختماني



- زمينه خوب صنايع دستي

- جاذبه هاي توريستي تابستاني و زمستاني



- شرايط مناسب در استان و چشم اندازهاي زيبا و سرسبز

- 5 حوزه آبريز( بارندگي 5/11 ميليارد متر مكعبي در سال)



- مجاورت با استانهاي بزرگ صنعتي اصفهان، خوزستان ، فارس و قرار گرفتن در كريدور جنوب - شمال

- وجود محصولات فراوان كشاورزي - باغي و گياهان دارويي و صنعتي

- قرارگرفتن در مسير شبكه هاي اتصال نفت و گاز

اما چالش ها و تنگناهاي توسعه استان كهكيلويه و بويراحمد عبارتند از :



1- قرار گرفتن در آخرين رتبه توسعه استانهاي كشور

2- مقام اول دركشور در طولاني شدن اجراي پروژه هاي عمراني ( از 2 سال به 10 سال )

3- رتبه اول معلوليت هاي جسمي و ذهني در ايران

4- مقام اول در عدم دسترسي به سرويس هاي بهداشتي مناسب

5- ضعف مديريت در بسياري از بخشها

6- وجود تنها سه سينما در استان ( هر هزار نفر يك صندلي)

7- عدم تمايل بخش خصوصي به سرمايه گذاري

8- بالا بودن هزينه تاسيس كارگاههاي صنعتي نسبت به استانهاي همجوار

9- بالا بودن نرخ بيكاري ( حدود 13 درصد )

10- نبود منطقه ويژه اقتصادي در گچساران(با توجه به وجود منابع نفت و گاز و انرژي در اين شهرستان )

11- نبود راههاي مواصلاتي مناسب در استان

12- ضعف بنيه مالي عمومي استان

13-بالابودن كارمزد و سود تسهيلات بانكي

14- كمبود اعتبارات با توجه به حجم انبوه محروميت

15- آماده نبودن زير ساخت هاي توسعه اي استان

16- نبود فضاهاي فرهنگي ، آموزشي و بهداشتي مناسب در استان

17-نبود اهرم هاي تشويقي براي سرمايه گذاري

18- كمبود بيمارستان و مراكز درماني و پزشكي( هر هزارنفر يك تخت بيمارستاني )

19 -كاهش بودجه 2 ميلياردي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

20- وجود فقط دو آژانس خدمات مسافرتي در استان

21- فرار آب هاي سطحي در استان

22- نبود پايانه بار با توجه به وضع موجود ترانزيت در استان

23- وجود فقط 9 موسسه آموزشي و دانشگاهي در استان

حال سئوال اينجاست : چرا استان ثروتمند كهكيلويه و بويراحمد با دارا بودن چنين قابليت ها و توانمنديها كه جزو 5 استان غني كشور است از محروميت رنج مي برد، آيا مشكل ضعف مديريت نيست؟

تكليف تمركز زدايي، توازن منطقه اي ، محروميت زدايي در استان كهكيلويه و بويراحمد چيست؟



اينها مهمترين سوالاتي بود كه خبرنگاران از استاندار و مسئولين استان در جلسه شوراي اداري استان كهكيلويه و بوير احمد پرسيدند؟

استاندار و تمامي مديران كل استان در دفاع از عملكرد خود در حوزه مديريتي خود كمبود اعتبارات و آماده نبودن زير ساخت هاي استان را مهمترين موانع رشد و پيشرفت و محروميت زدايي عنوان مي كردند.

استاندار و مديران كل استان كهكيلويه و بويراحمد تصريح كردند: تنها يك قسم از توسعه، مديريت است و بقيه به اعتبارات مربوط است و مديريت استان ضعف ندارد. اما مديران عزيز استان كهكيلويه نگفتند: در برنامه هاي اول و دوم توسعه اين استان در چه جايگاهي قرار داشت و چرا توجهي به آن نشده بود و اكنون در برنامه سوم به چه ميزان موفق به اجراي طرح هاي توسعه اي در استان شده اند؟

اسماعيل دوستي استاندار كهكيلويه و بوير احمد در پاسخ به اين همه سوال و شگفتي خبرنگاران درباره انبوه محروميت هاي مردم اين استان گفت: الان درهمه بخشها مشغوليم و مي توانم بگويم كه استان هم اكنون يك كارگاه بزرگ سازندگي است.

آقاي استاندار علت قرار گرفتن استان تحت مديريت خود در رده آخر جدول توسعه استانها را آماده نبودن زير ساخت ها وهمسان نبودن مديريت منطقه با مديريت كلان كشور توصيف كرد وگفت: مهمترين دليل عقب ماندگي استان ما اين است كه زير ساخت هاي اقتصادي استان را آنچنان كه بايد فراهم نكرديم.

استاندار كهكيلويه و بويراحمد هرگونه سوء مديريت در استان را رد كرد و گفت: 80 درصد مديران فعلي استان بومي، توانمند و با لياقت هستند و به هيچ عنوان ضعف مديريت در اين استان جايي ندارد و مردود است.

هاشمي رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كهكيلويه وبويراحمد نيز در تكميل سخنان استاندارگفت: اين استان به دليل نبود راههاي مناسب در ساليان گذشته در بن بست قرار گرفته بود و همين مساله باعث شد سرمايه گذاري مناسبي در استان صورت نگيرد و توسعه پيدا نكند.

هاشمي با تاكيد براينكه عمق محروميت را نمي توان با اعتبارات موجود جبران كرد و گفت: بودجه جاري استان 71 ميليارد تومان است و 48 ميليارد تومان نيز صرف اعتبارات عمراني استان كهيكيلويه و بويراحمد خواهد شد.



رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كهكيلويه وبويراحمد تصريح كرد: آيا اينهمه محروميت و عقب ماندگي را اين اعتبارات جبران مي كند؟



وي راهكار پيشرفت و توسعه استان را تكميل راههاي مواصلاتي به مناطق همجوار ذكر كرد و با بيان اينكه استان كهكيلويه و بويراحمد چشم انداز و افق روشني دارد به ليستي از ارقام درشت سرمايه گذاري دولت در اين استان اشاره كرد و از مجتمع پتروشيمي گچساران با اعتباري بالغ بر 80 ميليون دلار، كارخانه سيمان دهدشت با 22 ميليارد تومان، كارخانه شمش فولاد ياسوج با اعتبار 20 ميليارد تومان و كارخانه ماشين سازي گچساران(براي توليد قطعات لوله هاي نفت و گاز) با اعتبار 15ميليارد تومان بعنوان مهمترين طرحهايي نام برد كه چشم انداز اميدواركننده را براي اين استان به ارمغان آورده است.

مديرعامل شركت گازاين استان نيز درپاسخ به اين سوال كه چرا دراستان كهكيلويه و بويراحمد كه دومين استان توليد كننده نفت و گاز ايران است تنها به 20 روستا گازرساني انجام شده است، گفت: نبود زيرساخت هاي اساسي براي تسريع درلوله كشي و ساخت و ساز مهمترين مانع در توسعه شبكه گاز رساني در استان بوده است.

وي با بيان اينكه به كليه شهرها و شهرستانهاي استان گاز رساني صورت گرفته است، گفت: گاز رساني به شهرك هاي صنعتي و 30 روستاي استان تا پايان سال جاري انجام خواهد شد.

گفتني است، بيش از 600 روستا ازمجموع 1700 روستاي بالاي بيست خانواراستان در جوار لوله هاي انتقال گاز طبيعي و يا بر روي اين خطوط واقع شده اند.

معاون سازمان صنايع ومعادن اين استان نيز با بيان اينكه اقتصاد استان بيشتر خدماتي ، كشاورزي است گفت : بيش از 99 درصد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن را نفت و گاز تشكيل مي دهد .



اين مقام مسئول عدم توسعه صنايع و معادن اين استان را به نبود زيرساخت هاي مناسب براي سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن مربوط دانست.

معاون فني و عمراني استان كهكيلويه و بويراحمد نيز به خبرنگاران گفت: بافت هاي فرسوده تنها كمتر از 5 درصد از فضاي شهرها را به خود اختصاص داده است.



وي از انجام مطالعات درخصوص آسيب پذيري سازه ها و ساختمانهاي مسكوني و تجاري در استان كهكيلويه و بويراحمد خبر داد و گفت: در دوره 3 تا 4 ماهه در شهرهاي استان مطالعاتي صورت گرفت و نهايتا مشخص شد جنوب اين استان روي گسل زلزله قرار دارد و اين موضوع به اداره كل مسكن و شهرسازي استان منعكس شده است.

مدير كل آموزش و پرورش استان كهكيلويه و بوير احمد نيز با اعلام اينكه نرخ بي سوادي استان 25 درصد است ، گفت: نرخ پوشش تحصيلي در آموزش ابتدايي 98 درصد ، در مقطع راهنمايي 85 درصد و در مقطع متوسطه 64 درصد است.

وي افزود: از مجموع 210 هزار دانش آموز استان نرخ ترك تحصيل 6/3 درصد است.

حال با توجه به مطالب فوق و سخنان مسئولان ومديران استان كهكيلويه و بوير احمد، اين سوال جدي در ذهن هر خواننده اي متبادر مي شود كه :

عدم پيشرفت مناسب و توسعه نيافتن اين استان پس از 25 سال با توجه به حجم انبوه توانمندي و قابليت هاي بالقوه كدامند:



ضعف مديريت ؟

كمبود اعتبارات ؟

آماده نبودن زيرساخت هاي استان ؟



وسرانجام اينكه برنامه دولت براي فراهم ساختن زيرساخت هاي مناسب اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي دراين استان چيست؟