چهارمین جلسه شورای عالی علوم پس از سه سال برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، آیین نامه اجرایی بند 26 قانون بودجه مبنی بر اینکه دستگاهها باید گزارش عملکرد خود در حوزه پژوهش را ارائه دهند و تصویب نامه سیاستها و اولویتهای علم و فناوری در بند 26 قانون بودجه از مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این جلسه با حضور اکثریت اعضا به ریاست محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان برگزار شد و دو وزیر مدعو یعنی وزرای نیرو و دفاع در جلسه حاضر بودند. همچنین وزیر نفت، وزیر ارتباطات، وزیر کشاورزی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش، وزیر علوم، وزیر بهداشت و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از دیگر اعضای هیئت دولت حاضر در جلسه چهارم شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری بودند.

به گزارش مهر، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان نهاد فرابخشی سیاستگذار علوم، تحقیقات و فناوری کشور که بر اساس ماده 99 قانون برنامه سوم توسعه و مواد 3 و 4 قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب مرداد 1383) تشکیل شده است اولین جلسه خود را در سیزدهم اسفند ماه 1383 به ریاست رئیس جمهوری آن روز (سید محمد خاتمی) تشکیل داد.

اولین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در دولت نهم که دومین جلسه آن به شمار می رفت (اولین جلسه شورا در دولت هشتم برگزار شد) سوم اردیبهشت ماه 85 با حضور دکتر محمود احمدی نژاد - رئیس جمهوری برگزار شد.

سومین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نیز به ریاست احمدی نژاد در 18 مهر ماه 1385 برگزار و در آن مقرر شد دستگاههای اجرایی بخشی از اعتبارات خود را برای اجرای تحقیقات دانشگاهی اختصاص دهند. بر اساس مصوبات این جلسه، شرکتهای دولتی از این پس باید بخشی از اعتبارات تحقیقاتی خود را از طریق دانشگاهها هزینه کنند.

به گزارش مهر، در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هفت وزیر، روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی، فرهنگستان های علوم، نمایندگان روسای دانشگاهها، انجمنهای علمی و تعدادی از صاحبنظران بخشهای تولیدی و خدماتی دولتی و خصوصی عضویت دارند و وظایف دبیرخانه ای این شورا طبق قانون به وزارت علوم محول شده است.