بازاریابی حلقه مفقوده فرش دستباف ایران/استفاده از روشهای سنتی تجارت

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مرتضی لطفی افشار شامگاه سه شنبه در دومین همایش بازارشناسی فرش دستباف استان لرستان اظهار داشت: با وجود طرح و ابعاد مناسب، کیفیت، رنگهای زیبا و نیروی انسانی ماهر در فرش دستباف ولی کشورایران با مشکل بزرگی به نام بازاریابی و فروش این کالا مواجه است.

وی با بیان اینکه متاسفانه ما مشکلات را می دانیم ولی کاری انجام نمی دهیم، خاطر نشان کرد: متاسفانه در کشور ایران برای فروش و صادرات فرش دستباف از روش های سنتی استفاده می کنند.

مدیر گروه بازارشناسی مرکز ملی فرش ایران با اشاره به اینکه ایران توجهی به سیستم رقابتی موجود در کشورهای دیگر ندارد، عنوان کرد: کشورهای رقیب از مزیت نسبی در بحث تجارت برخوردارند و از روشهای نوین فرش دستباف استفاده می کنند.

80 درصد تجارت فرش در دست فرشهای تجاری

لطفی افشار با بیان اینکه باید قبول کرد که 80 درصد از تجارت فرش دست باف مربوط به فرش های تجاری است، یادآور شد: تنها 10درصد از فرش های دستباف به صورت هنری عرضه می شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تنها مشکل پیش روی فرش دستباف ایرانی تجارت و فروش این فرش است، خاطر نشان کرد: در حال حاضر مسئله ای که مهم است بحث مشتری مداری و عرضه فرش دستباف در بازار های جهانی است.

مدیر گروه بازارشناسی مرکز ملی فرش ایران با تاکید بر حفظ اصالت ها و سنتها در تولید فرش دستباف ایران بر ضرورت استفاده از روش های نوین و ایجاد خلاقیت در طرح، رنگ و ابعاد فرش دستباف تاکید کرد.

لطفی افشار در ادامه با اشاره به فرشهای دستباف کشور های دیگر دنیا، یادآور شد: به عنوان مثال کشور ترکیه با حفظ اصالت و سنتها خلاقیتهای فراوانی را در طرح، رنگ و ابعاد فرش دست باف این کشور به وجود آورده است.

رقابت فرش افغانستان با فرشهای ایرانی/تجار ایرانی هنوز از روشهای سنتی در تجارت استفاده می کنند

وی با بیان اینکه در حال حاضر فرش دستباف کشورهایی مانند ترکیه، چین، هندوستان، نپال و افغانستان در حال رقابت با فرش دستباف ایران است، خاطر نشان کرد: فرش دستباف کشور افغانستان به یک هشدار جدی و رقیب جدی برای فرش دستباف ایران در سال های آینده تبدیل خواهد شد.

مدیر گروه بازارشناسی مرکز ملی فرش ایران با اشاره به اینکه متاسفانه هنوز که هنوز است تجار فرش ایران از روش های سنتی در تجارت فرش استفاده می کنند، عنوان کرد: روش هایی که تجار ایرانی برای تجارت فرش استفاده می کنند مربوط به 30سال پیش است.

تجار ایرانی فرش های خود را به صورت فله ای و به تعداد زیاد به نمایشگاه های خارجی می برند مدیر گروه بازارشناسی مرکز ملی فرش ایران

لطفی افشار در ادامه با بیان اینکه تجار ایرانی فرش های خود را به صورت فله ای و به تعداد زیاد به نمایشگاه های خارجی می برند، ادامه داد: کشورهای رقیب از از فرشهای خود تعداد کمی را به صورت نمونه به این نمایشگاهها می برند و بیشتر کار تجارت، فروش فرش و انتخاب فرش ها توسط مشتری به صورت رایانه ای است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در کشورهای رقیب فرش ایران از روش هایی مانند سفارش پذیری استفاده می کنند، یادآور شد: کشورهای رقیب بر اساس سفارش مشتری فرش تولید می کنند و حتی یک متر هم فرش اضافه تولید نمی کنند.

وجود مواد نامرغوب در تولید فرش ایرانی/تولید باید بر مبنای بازار هدف باشد

مدیر گروه بازارشناسی مرکز ملی فرش ایران با تاکید بر استفاده از روش مدیریت متمرکز در کارگاههای غیر متمرکز، خاطر نشان کرد: در حال حاضر دو مشکل عدم سلیقه یابی و بازارشناسی و وجود مواد نامرغوب در زمینه فرش دستباف ایران وجود دارد که اگر این مشکل ها را حل کنیم رسالت اصلی خود را در این زمینه انجام داده ایم.

لطفی افشار با بیان اینکه باید اطلاعات را از بازار هدف گرفته و به دست تولید کننده داد، یادآور شد: باید بر بر اساس پارامترهای فنی صادرات را در اولویت همه فعالیتهای در حوزه فرش قرار داد.

وی با اشاره به برگزاری 25 نمایشگاه در کشورهای خارجی، عنوان کرد: این نمایشگاه ها در رابطه با فرش دستباف ایران و همچنین کالا های مرتبط با فرش ایران است.

مدیر گروه بازارشناسی مرکز ملی فرش ایران در ادامه یادآور شد: مرکز ملی فرش برای اولین بار برگزاری نمایشگاههای فرش را در کشورهای هدف در دستور کار قرار دارد چرا که حضور مستمر در نمایشگاهها یکی از مهمترین روشهای بازاریابی است.