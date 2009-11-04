تیم اتکا گلستان برای صعود به لیگ برتر بسته نشد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، هادی برگی زر صبح چهارشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه در این باشگاه در گرگان افزود: به رغم اینکه این تیم برای صعود بسته نشده ولی ما ناامید نیستیم و شرایط تیم برای لیگ برتر مناسب نیست.

وی اظهار داشت: اگر بگوییم در حال حاضر، این تیم در بین 28 تیم لیگ دسته یک در رده بیست وششم قرار دارد، امری گزاف نیست.

وی خواستار حمایت اصولی مسئولان از این تیم شد تا به لیگ برتر راه یابد و گفت: مسئولان برای رفع این مشکل برنامه ریزی کنند.

به گفته برگی زر، اکنون شرایط در این تیم به گونه ای است که از تمامی پتانسیلهای موجود استفاده شود و از بازیکنان تیم امید، افرادی را انتخاب کردیم و در تمرینات تیم بزرگسالان حضور پیدا کردند.

سرمربی تیم اتکا گلستان بیان داشت: با ارزیابی در نیم فصل دوم سال گذشته شرایط را برای امسال آماده کردیم و بر اساس مدلی که در ذهن داشتم بازیکنان را انتخاب کردیم بازیکنان را از رده نوجوانان تا جوانان تست گرفتیم.

وی از گلستان به عنوان مهد فوتبال تا رده جوانان نام برد و گفت: کار را در فصل جدید بدون توجه به حاشیه ها شروع کردیم و در این بخش سه اولویت ویژگیهای اعتقادی، روحیه جمع گرایی و بحث فنی مدنظر قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در سه قرعه کشی انجام شده به رغم اینکه قرعه مناسبی به ما نخورده و ما تا هفته ششم فقط یک بازی خانگی داریم از لحاظ وحدت تیمی قوی هستیم.

وی یادآور شد: درحال حاضر در تیم 22 بازیکن بزرگسال، پنج بازیکن زیر 23 سال و 10 تا امید داریم و سعی شده از نیروهای مستعد منطقه استفاده شود.

اسپانسر در فوتبال گلستان جا نیفتاده است

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی اتکا گلستان گفت: اسپانسر در فوتبال استان جا نیفتاده است و برای توسعه ورزش باید بخش خصوصی حمایت کند و در این زمینه لازم است برنامه ریزی شود.

سرهنگ حسن عرب احمدی اظهار داشت: برای تقویت فوتبال، تقویت رده های پایه از جمله برنامه هاست که تا دو سال آینده به آن خواهیم رسید.

به گفته عرب احمدی، در بازیهای هفته اول این تیم با کاوه تهران 1 بر 1 مساوی، هفته سوم با سپاهان نوین 2 بر 1 و در هفته چهارم برابر تیم پیام مخابرات شیراز را 2 بر 1 به پیروزی رسیدیم.

رمضانعلی سنگدوینی مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان و سخنگوی هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی اتکا گفت: بودجه این تیم در سال گذشته هفت میلیارد ریال بوده و امسال بین پنج تا شش میلیارد ریال است.

وی اظهار داشت: در تلاش هستیم تیم نوجوانان شموشک را تحت پوشش صنایع اتکا قرار بدهیم زیرا امسال هزینه های اتکا خیلی کاهش پیدا کرده است.



وی تاکید کرد: همه باید دست به دست هم بدهیم تا باشگاه اتکا موفق باشد و همه تلاش اعضای هیئت مدیره این است که بتوانیم مردم استان گلستان که ورزش دوست هستند را راضی نگه داریم.

وی انضباط و اخلاق را اولویت اصلی این تیم اعلام و اضافه کرد: در شرایط کنونی نظم خاصی در این تیم حاکم است.