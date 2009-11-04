مدت زمان مصونیت در برابر بیماری سیاه سرفه توسط محقق ایرانی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان روحانی محقق ایرانی دانشگاه جورجیا به تازگی و برخلاف باورهای پیشین اعلام کرده است افرادی که به بیماری سیاه سرفه مبتلا می شوند به مدت سه دهه در برابر این بیماری مصون خواهند ماند.

بیماری سیاه سرفه از دهه 1980 در بسیاری از کشورها شیوع پیدا کرد و برخی از پزشکان معتقد بودند مصونیت بدن پس از واکسیناسیون برای پیشگیری از این بیماری متناسب با شرایط بدن بیمار به سرعت از بین می رود. روحانی به همراه دیگر دانشمندان برای بررسی این ایده به مطالعه بر روی اطلاعات پزشکی کشورهای انگلستان و ولز از زمان قبل از ارائه واکسن بیماری و پس از آن پرداخته و مدلی ریاضی را برای تعیین مدت زمان مصونیت بدن پس از ابتلا به بیماری ارائه کردند.

نتایج نشان داد مصونیت پس از ابتلا به بیماری حداقل برای سه دهه دوام خواهد داشت و شاید تا 70 سال نیز ادامه داشته باشد. بر اساس این مطالعه افرادی که قسمتی از مصونیت بدن خود را در برابر این بیماری از دست داده اند هنوز قسمتی از آن را در بدن خود حفظ کرده اند و حتی ممکن است پس از قرارگیری در برابر سیاه سرفه این مصونیت افزایش پیدا کند.

روحانی از این نتیجه به عنوان پدیده ای شگفت انگیز یاد می کند زیرا متخصصان اپیدمی از گذشته بر این باور بودند ایمنی بدن در برابر سیاه سرفه از چهار تا 20 سال متغییر است، باوری که پس از مطالعات جدید به کلی متحول خواهند شد.

بر اساس گزارش Health Day ، با این حال روحانی می گوید "طی 20 سال گذشته ساختار واکسنهای سیاه سرفه به کلی تغییر کرده است و اطلاعاتی که ما در مطالعات خود مورد استفاده قرار دادیم متعلق به زمانی است که از واکسنهای سلولی برای پیشگیری از ابتلا استفاده می شده است اما واکسنهایی که امروز مورد استفاده قرار می گیرد واکسنهای بدون سلول هستند."