دست دانشجویان تسخیرکننده سفارت آمریکا را می بوسم / حجاریان و عطریانفر به اصل خویش بازگشتند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، محمد حسین صفار هرندی سه شنبه شب در دانشکده نفت اهواز اظهار داشت: سفارت آمریکا دوبار برای تصرف مورد حمله قرار گرفت. بار اول توسط گروههای فدایی خلق که به علت وابستگی آنها به شوروی امام خمینی(ره) دستور داد از کار آنها جلوگیری به عمل آید و بار دوم توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام که امام خمینی(ره) با استقبال از این حرکت این واقعه انقلاب دوم نامیده شد.

وی افزود: باید دست دانشجویان تسخیر کننده لانه جاسوسی آمریکا را بوسید که حتی پس از تصرف سفارتخانه دست از تلاش برنداشتند و بریده اسناد متلاشی شده را در ماهها و سالها تلاش به هم چسباندند و کارهای شوم آمریکا در ایران و منطقه را افشا کردند. این اسناد بعدها به چندین جلد کتاب تبدیل شد که سرمایه بسیار گرانقدری بود و از معدود کتابهایی هستند که وارد کردن آنها به خاک آمریکا جرم محسوب می شود.

صفارهرندی عنوان کرد: در دهه 60 بخشی از افراد سیاسی کشور که در آن زمان به چپ معروف بودند به جناح مقابل یعنی راستها می گفتند که شما جدیت فراوانی برای مبارزه با استعمار و آمریکا ندارید و نمونه آن را می توان انشعاب مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت مبارز دانست. شعارهای ضد آمریکایی از ناحیه چپها به جامعه منتقل می شد و البته چون با دیدگاه امام خمینی(ره) مغایرتی نداشت مورد تاکید ایشان، سپاه و ملت بود. مجلس سوم که توسط نیروهای چپ مدیریت می شد مصوبه معرفی روز 13 آبان به عنوان روز ملی مبازره با استکبار را داشت. آنها به شدت بر اختیارات مطلقه ولایت فقیه تاکید داشتند ولی در آغاز دهه 70 این نیروهای چپگرا به تدریج نوعی تجدید نظر نسبت به گذشته خود کردند.

موسوی و کروبی خود را خودباخته انقلاب می دانند

وی تاکید کرد: حالا همین افراد که شدیدترین حملات را به آمریکا می کردند وقتی برای 13 آبان بیانیه می دهند هیچ اسمی از آمریکا نمی آورند در حالی که شعار ویژه این روز «مرگ بر آمریکا» است و کسانی که برخلاف این شعار حرکت کنند دچار نوعی وادادگی یا خدایی نکرده دارای ماموریت خاصی هستند. البته اکثر کسانی که به موسوی و کروبی رای داده اند شکی نیست که تعلق خاطر به انقلاب دارند حتی موسوی و کروبی در رسانه ها و در برخی محافل خصوصی خود را خودباخته انقلاب می دانند.

صفارهرندی در پاسخ به این سئوال که آیا اکنون نیز حاضرید به دستان میردادمادی و عبدی که از اعضای تسخیر کننده سفارت آمریکا بودند بوسه بزنید؟ گفت: اگر این افراد روی اصل کار خود باقی باشند این کار را خواهم کرد. گاهی افراد بالا و پایین می شوند ولی اصالت کار آنها هیچوقت قابل انکار نیست. هر کس از گذشته خود پشیمان شده باید بیاید توضیح دهد که چرا این اتفاق افتاده است. هر کس از اعتبار آن مبارزه باشکوه استفاده ولی حالا فرش قرمز برای آمریکا پهن کند جامعه را دچار تناقض می کند.

حجاریان و عطریانفر به اصل خویش بازگشتند

وی در خصوص سئوالی مبنی بر اینکه چرا برخی افراد بازداشت شده بعد از انتخابات به این راحتی اعتراف می کنند؟ اظهار داشت: یک نکته برای من خیلی روشن است و آن اینکه با توجه به سوابق برخی دوستان از جمله حجاریان و عطریانفر آنها خودشان چنین اعترافاتی کردند و کسی به آنها چنین حرفهایی را القا نکرده است. حجاریان همین حرفها را در اوائل دهه 60 در سرمقاله های خود در روزنامه جمهوری اسلامی می زد و حالا به اصل خودش بازگشته است حالا اینکه واقعا بازگشته یا فیلم بازی می کند را من دیگر نمی دانم ولی حرفها حرف خودش است. چرا نباید بگوییم حجاریان واقعی همین است که مشاهده می کنیم.

عدم اعتنای احمدی نژاد به برخی دلسوزی ها

صفارهرندی در خصوص مخالفتش با معاون اولی رحیم مشایی گفت: احمدی نژاد را به عنوان یک مدیر با صلابت که بر مواضع اصولی خودش ثابت قدم است و کفش آهنین برای خدمت به مردم به پا کرده تحسین می کنم ولی وی اشکالاتی هم دارد که یکی از آنها عدم اعتنا به بعضی دلسوزیها است که دیگران برای وی می کنند. در مسئله انتخاب اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول دیدیم که اکثر کسانی که به وی رای دادند با این انتخاب دچار مشکل شدند.

فرصت ندادن به موسوی در صدا وسیما

دانشجویی پرسید چرا احمدی نژاد آزادانه در صدا وسیما صحبت می کند ولی میرحسین موسوی چنین حقی را ندارد که از اتهاماتی که به وی زده شده دفاع کند که صفار هرندی اظهار داشت: چند روز بعد از انتخابات میرحسین گفت که من رسانه ای برای ارتباط با مردم ندارم و اگر چنین رسانه ای داشتم این اتفاقات رخ نمی داد. بعد یکی از سایتهای وی رفع فیلتر شد ولی در همان سایت مردم را به آشوب دعوت کردند .



حاشیه های مراسم

* در این مراسم به محض اینکه صفار هرندی پشت تریبون نشست حدود نصف جمعیت سالن اقدام به ترک محل سخنرانی کردند که صفار هرندی در این خصوص گفت: شاید آنها رفتند شام بخورند و نباید برای اینگونه رفتارها عزا گرفت.

* وی در بخشی دیگر از سخنانش گفت: در یکی از این مراسم به من فحش ناموسی دادند که من تنها به خاطر بانوان حاضر در مراسم خجالت کشیدم.

* هرندی در پاسخ به این سئوال که شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان چگونه این همه خبر را به دست می آورد گفت: یک خبرنگار باید گوشهای تیز داشته باشد.

* وی در بخشی از سخنانش گفت: در برخی روستاهای جنوب کرمان احمدی نژاد بالای 98 درصد آورد و حتی برخی از مردم دنبال این رفتند که این غیر خودیها چه کسانی بوده اند که به احمدی نژاد رای نداده اند.

* صفار گفت: حذف پادشاهان از کتابهای تاریخ به همان اندازه بد است که تاریخهای گذشته را کاملا درباری نوشته اند و هیچ اشاره ای به مردم نکرده بودند.