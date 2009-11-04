آمریکا کره شمالی را به نقض قطعنامه شورای امنیت متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "یان کلی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که کره شمالی از انجام مذاکرات شش جانبه منصرف شده است.

وی تاکید کرد: کره شمالی یقینا با موفقیت در تامین سوخت هسته ای تاسیسات "یونگ بیون" به تعهدات خود در سال 2005 پایبند نخواهد بود و این کشور قطعنامه شورای امنیت را نقض کرده است.

یان کلی گفت که هدف ما از سرگیری مذاکرات شش جانبه و وجود شبه جزیره کره عاری از سلاح های هسته ای است.

بر اساس اعلام خبرگزاری دولتی کره شمالی، این کشور با موفقیت در تامین سوخت هسته ای تاسیسات "یونگ بیون" توانسته است یک گام دیگر در راستای بازسازی این مرکز بردارد.

در همین حال برخی تحلیلگران این اقدام را در راستای اعمال فشار پیونگ یانگ به آمریکا جهت ادامه مذاکرات دو جانبه ارزیابی می کنند.

پیونگ یانگ اعلام کرده است هر گونه احتمال بازگشت بر سر میز مذاکرات شش جانبه بستگی به نتیجه گفتگوهایش با آمریکا دارد. سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی در عین حال خاطرنشان کرد این گفتگوها می تواند نخستین گام برای عملی کردن خواست غرب جهت عاری سازی شبه جزیره کره از سلاح هسته ای باشد.