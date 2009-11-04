موفقیتهای اجتماعی دانش آموزان مورد غفلت قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، دانش آموزان در تاریخ انقلاب اسلامی ایران همواره حماسه ساز بوده اند و نقش مؤثر آنها در شکل گیری حرکتهای انقلابی و حماسه 13 آبان همچنین حضور پرشور در عرصه های انتخابات کشور در گذشته نیز نمونه هایی از این مدعاست.

اگرچه امروز موفقیتهای علمی و ورزشی دانش آموزان در عرصه های بین المللی مایه مباهات عموم جامعه است اما موفقیت در عرصه های اجتماعی موضوعی است که در خصوص آن غفلت شده است و تلاشها و اقدامات صورت گرفته در آموزش و پرورش در این زمینه کافی نبوده است.

رشد همه جانبه دانش آموزان در زمینه های علمی، فرهنگی و اجتماعی نیازمند برنامه ریزی کلان و بازنگری اساسی در سیاستهای آموزشی است.

این موضوع که رسالت اصلی آموزش و پرورش، آموزش توام با پرورش است موضوعی است که بر کسی پوشیده نیست و بر این اساس خوشبختانه در سالهای اخیر تلاشهایی در خصوص اصلاحات و بازنگری در نظام آموزشی کشور صورت گرفته است که از آن جمله می توان به بسترسازی برای مشارکت دانش آموزان در امور مربوط به خود اشاره کرد.

تشکلهای دانش آموزی نیز بر اساس همین هدف شکل گرفته اند و برای نهادینه کردن مشارکت دانش آموزان در آموزش و پرورش باید هرچه بیشتر این تشکلهای نوپا را تقویت کرده و با بسترسازی برای فعالیت آنان زمینه پرورش و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان را فراهم کرد.

دانش آموزان با عضویت در تشکلهای مدنی دانش آموزی از نزدیک با برخی مفاهیم نظیر مسئولیت پذیری، کار گروهی، پایبندی به اصول و اهداف یک تشکل و ... آشنا شده و در عمل این مفاهیم را از نزدیک لمس می کنند و با تمرین مهارتهای اجتماعی در یک تشکل کوچک برای زندگی اجتماعی آینده در محیط بزرگ تر آماده می شوند.

آنها با حضور در تشکلهای مدنی دانش آموزی قانون پذیری و قانون مداری را از نزدیک می آموزند و به خوبی از نقش موثر خود بر تصمیم گیریها آگاه می شوند.

علاوه بر این آنها با عضویت در تشکل های مدنی به نقش موثر خود در روند تصمیم گیریها و تصمیم سازی های کشور پی می برند و این موضوع زمینه حضور پر شور و شعور آنان را در عرصه های مهم نظیر عرصه انتخابات فراهم می کند.

در تمامی انتخابات کشور در حدود ربع افراد واجد شرایط رای دادن را دانش آموزان تشکیل می دهند و از این رو انتخاب صحیح و عاقلانه توام با بینش قوی آنان نقش تاثیرگذاری بر نتیجه آرا خواهد اشت.

در همین راستا باید دست اندکاران نظام آموزشی کشور زمینه تقویت بینش اجتماعی و سیاسی دانش آموزان را فراهم کنند.

در عصر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و دسترسی دانش آموزان به حجم وسیعی از اخبار و اطلاعات در صورت نداشتن بینش صحیح، دانش آموزان با سردرگمی و گمراهی مواجه خواهند شد و باید تلاش شود تا نظام آموزشی کشور علاوه بر ارائه مفاهیم تئوری مفاهیم پرکاربرد عملی را نیز به دانش آموزان آموخته تا بیش از پیش شاهد نقش موثر آنان در سرنوشت همه جانبه کشور باشیم.