سران اسرائیل باید محاکمه شوند/عدم تغییر رویکرد آمریکا درباره خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر، "او کلاودیو موفا" استاد دانشگاه تراموای ایتالیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بعد از ارائه گزارش های بین المللی در خصوص جنایات رژیم صهیونیستی و روشن شدن این موضوع که اسرائیل محرک نزاع و جنگ در خاورمیانه است، لازم است تلاش ها برای محاکمه سران این رژیم ادامه یابد.

وی، به رسمیت نشناخته شدن دادگاه بین المللی جنایات جنگی توسط اسرائیل و آمریکا به عنوان تنها طرفهایی که به این دادگاه متعهد نیستند را بزرگترین مشکل در راه محاکمه سران رژیم صهیونیستی عنوان کرد.

لحن دولت جدید آمریکا نسبت به موضوع فلسطین تغییری نکرده است و واشنگتن در مواقعی که باید اسرائیل را محکوم کند، از آن دفاع می کند و همین این رژیم را جسورتر کرده است.

استاد دانشگاه تراموی ایتالیا، تلاش برای محاکمه سران رژیم صهیونیستی در دادگاه های داخلی کشورها را ناکافی دانست و خواستار دخالت شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدگی به جنایات صهیونیست ها در فلسطین اشغالی به منظور کشاندن آنها به پای میز محاکمه شد.

وی که هم اکنون مدیر چندین پروژه تحقیقاتی در خصوص خاورمیانه است، نسبت به اینکه لحن باراک اوباما نسبت به روسای جمهوری سابق آمریکا درباره اسرائیل تغییر کرده باشد ابراز ناامیدی کرد و گفت: واشنگتن در جاههایی که باید اسرائیل را محکوم کند، از آن دفاع می کند و همین این رژیم را جسورتر کرده است.

گفتنی است، با انتشار گزارش گلدستون درباره ارتکاب جنایات جنگی توسط رژیم صهیونیستی در جنگ 22 روزه علیه مردم غزه و همچنین گزارش های مشابه درباره نقض حقوق بشر توسط نظامیان این رژیم در سرزمین های اشغالی، ممنوعیت رسانه ای موجود علیه صهیونیسم در غرب شکست.

در حالی که نوشتن هرگونه مطلبی علیه صهیونیست ها در رسانه های اروپایی جرم محسوب می شد، روزنامه های سوئد با انتشار گزارشی درباره فروش اعضای بدن فلسطینیان توسط نظامیان اسرائیلی به تمامی خط قرمزهای رسانه ای علیه صهیونیسم در اروپا پایان دادند.