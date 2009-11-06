بافت مدیریتی نمایشگاه قائمشهر باید تغییر یابد

عباس علی وفایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: علیرغم وعده هایی که مدیر فعلی نمایشگاه قائم شهر برای توسعه مکان نمایشگاهی داده اما هنوز این مکان تا بین المللی شدن فاصله فراوانی دارد.

وی خاطر نشان کرد: مدیریت نمایشگاه قائمشهر سال گذشته از کمک 250 میلیون تومانی سازمان توسعه تجارت و سالهای قبل از کمکهای دولتی بلاعوض استفاده کرده این در حالی است که نمایشگاه قائم شهر از فقدان توسعه رنج می برد.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران با اشاره به اینکه سایت های مشابه نمایشگاه های ایران نظیر نمایشگاه قائمشهر در بازه زمانی سه ساله به اتمام و بهره برداری رسیده اند، تصریح کرد: متاسفانه پس از 10 سال از زمان مدیریت و توسعه نمایشگاه قائم شهر، ضعف مدیریت و حمایتهای بی مورد برخی مسئولان منطقه این نمایشگاه را در مسیر زوال کشانده است.

وفایی نژاد با بیان اینکه مازندران پتانسیل احداث نمایشگاه های بزرگ در نقاط مختلف استان را دارد، یادآور شد: خلاء نبود نمایشگاه بین المللی در استان احساس می شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش از کمک 20 میلیون تومانی سازمان توسعه تجارت به صادرکنندگان استان خبر داد و گفت: پایانه صادراتی مرکز استان را به عنوان قابلیت در نظر گرفته و هم اکنون طرح توجیهی آن در کارگروه ماده 10 سازمان توسعه تجارت به تصویب رسیده است.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران همچنین از پرداخت 19 میلیون تومان جایزه صادراتی به تولید کنندگان نارنگی در استان خبر داد و گفت: این سازمان توانسته سال گذشته 50 میلیارد ریال برای ذخیره سازی مرکبات به تولیدکنندگان این حرفه تسهیلات اعطاء کند.

وی با بیان اینکه مصوبات سفر دوم دولت از پیشرفت 75 درصدی در اجرا برخوردارند اظهار داشت: عدم وجود زیرساخت صادراتی در مازندران در سفرهای استانی دولت طرح و در حال بررسی و نهایی شدن است.

وفایی نژاد افزود: پایانه گل و گیاه غرب مازندران دارای پیشرفت فیزیکی خوبی بوده و از محل کمک های فنی اعتباری سازمان توسعه تجارت ایران در سال گذشته 16 میلیارد تومان به سرمایه گذار مربوط پرداخت شده است.

وی در پایان از برگزاری همایش روز ملی صادرات، یکشنبه 17 آبان ماه همزمان با سراسر کشور در ساری خبر داد و گفت: در این همایش از ده صادر کننده برتر استان تجلیل خواهد شد.