تاکید مرکل بر مواضع ضد ایرانی خود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، "آنجلا مرکل" دیروز سه شنبه در کنگره آمریکا بدون توجه به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران گفت که دستیابی تهران به سلاح هسته ای مجاز نیست.

وی در ادامه مدعی شد: ایران از پیشنهاد ما آگاه است و مرزها را هم می شناسد. بمب اتم نباید در دستان رئیس جمهور ایران که منکر هولوکاست است، اسرائیل را تهدید کرده و حق وجود آن را مورد تردید قرار می دهد، قرار گیرد.

مرکل در جریان سفر دو روزه کاری در آمریکا بسر می برد و بنا به دعوت "نانسی پلوسی" رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در برابر نمایندگان ایالات متحده سخنرانی کرد.

وی اولین صدراعظم آلمان بعد از "کنراد آدناوئر" (1957) محسوب می شود که در کنگره آمریکا سخنرانی می کند.