اکثر لابیها در آمریکا صلح طلب نیستند/ ایپک جنگ طلب ترین لابی جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، "یوچیکو کیشدا" از اعضای برجسته لابی "ال اس جی" تنها لابی فعال در ژاپن درباره اقدامات صلح طلبانه یا جنگ طلبانه لابی ها در سطح جهان گفت: تصوری که مردم از لابی ها دارند تصوری منفی است.

وی، اقدامات ایپک(کمیته روابط عمومی اسرائیل-آمریکا)، لابی صهیونیستی در ایالات متحده در تحریک جنایات ضدبشری در فلسطین را عامل بوجود آمدن نگاه منفی به لابی ها در جهان عنوان کرد.

کیشدا، قسمت عمده ای از قدرت اسرائیل را نیز ناشی از لابی های آن در سراسر جهان از جمله ایپک در آمریکا به عنوان یکی از قدرتمندترین لابی های جهان دانست.

وی، نسبت به سوء استفاده از قدرت و پول توسط بعضی لابی ها از جمله لابی صهیونیستی در آمریکا نیز اشاره کرد و گفت: لابی ها می توانند از منابعی که در اختیار دارند در جهت اهداف مثبت مثل ایجاد صلح و کمک به جامعه استفاده کنند.

کیشدا، بیشتر لابی ها در واشنگتن را دارای غیرصلح طلبانه عنوان کرد و لابی های مثبت مثل لابی های محیط زیست و حمایت از خانواده یا صلح را بسیار ضعیف و فقیر عنوان کرد.

این فعال صلح و لابی ژاپنی ادامه داد: از آنجا که لابی های خوب که به نفع جامعه کار می کنند ضعیف می مانند به خاطر تاثیرگذاری ضعیفشان قربانی لابی های بزرگ و قوی شده و مردم برای رسیدن به اهدافشان به همان لابی های بزرگ کمک می کنند و لابی های خوب قدرت تاثیرگذاری خود را بر تصمیم گیرندگان از دست می دهند.

وی از وجود پرداخت های ده ها هزار دلاری به لابی ها از سوی گروه های قدرت در آمریکا خبر داد و اظهار داشت: بسیاری از لابی های صلح و لابی هایی که در جهت اهداف جامعه فعالیت می کنند از جمله گروه ما بیشتر اقداماتشان داوطلبانه است تا اینکه از صنایع یا احزاب سیاسی سفارش بگیرند.

این فعال صلح و لابییست ژاپنی، هدف خود از لابی شدن را ایجاد لابی های مثبت در مقابل لابی های منفی عنوان کرد و گفت: ژاپن به عنوان عضوی از گروه هشت است و به عنوان یک قدرت برتر اقتصادی می تواند نقش مهمتر و تاثیرگذارتری در جامعه جهانی ایفا کند.

وی، پیروی از سیاست های آمریکا را به نفع ژاپن ندانست و گفت: ژاپن بیش از حد تحت تاثیر ایالات متحده است.

کیشدا، خواهان مشارکت کشورش در کمک به مردم فلسطین شد و یکی از اهداف گروه خود را نیز تشویق دولت ژاپن به انجام اقدامات بشردوستانه بیشتر عنوان کرد.

نماینده تنها لابی خصوصی ژاپن از تلاش گروه خود برای جلب مشارکت دولت این کشور در حمایت از مردم فلسطین خبر داد و اقدامات کنونی توکیو در حمایت از فلسطینی ها را تنها در حد حرف دانست.