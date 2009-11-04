قضات در حفظ حقوق متهمان تردید نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عباس جعفری دولت آبادی در مراسم تودیع و معارفه سرپرست دادسرای ناحیه 2 سعادت آباد گفت: اجرای قوانین مهمتر از خود قانون است. قانون حقوق شهروندی نمایانگر دفاع از حقوق متهمان و موجب تحقق عدالت و رضایتمندی مردم است.

وی با اشاره به ماده 130 قانون برنامه توسعه چهارم گفت: دستگاه قضائی مرکز عدل و انصاف است و رسیدگی عادلانه از اهمیت زیادی برخوردار است.

جعفری دولت آبادی با تاکید بر ضرورت سرعت در انجام امور در نظام قضائی افزود: مردم انتظار دارند در طی زمان معقولی به کار آنها رسیدگی شود. به علاوه رفتار دستگاه قضائی باید در چارچوب قوانین مصوب باشد و هیچ کس نباید از قاضی انتظار رفتار خلاف قانون را داشته باشد.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: قضات مهمترین عامل استوار نظام قضائی شایسته هستند. همان طور که جذب قاضی دشوار است، برکناری وی نیز چنین است و این موضوع حاکی از اهمیت جایگاه قضاوت است.

وی اظهار داشت: به موجب قانون مذکور سیستم قضائی باید در دسترس و ارزان باشد تا مردمی که مورد ظلم واقع شده اند در چنبره هزینه ها گرفتار نشوند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به اهمیت آگاهی دادن به مردم و نقش واحدهای ارشاد و معاضدت قضائی اظهار داشت: همکاران دادسرا باید در این مورد به خوبی عمل کنند تا پرونده سریعتر به نتیجه برسد.

دکتر جعفری با تاکید بر اهمیت اجرای احکام کیفری افزود: معطل ماندن اجرای احکام صادره به معنای نفی زحمات گذشته است. واحدهای اجرای احکام دادسراها باید به این مقوله توجه کنند زیرا اجرای این احکام، ایجاد امنیت برای مردم را به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه نقش پلیس به ویژه در حوزه کیفری انکارناپذیر است، یادآور شد: چه بسا نقش پلیس در ابتدای رسیدگی کمتر از نقش دادسرا نباشد. وجود پلیس متعهد، همراه و هماهنگ با دادسرا و دستگاه قضائی موجب حرکت در مسیر صحیح است و در این صورت است که قاضی با قاطعیت و با اعتماد به گزارشهای ضابطان حکم صادر می کند.

دادستان تهران در عین حال به لزوم همکاری بیشتر پلیس و دادسرا اشاره کرد و افزود: پلیس نباید از این که تحت تعلیم دادستان قرار دارد نگران باشد زیرا این وظیفه دادستان در قانون مورد تصریح قرار گرفته و امیدواریم سرپرستان دادسراها به آموزش ضابطان توجه کنند.

دکتر جعفری با اشاره به کمبود امکانات و نیروی انسانی در دادسرای عمومی تهران، اظهار امیدواری کرد دولت در این راستا به دستگاه قضائی کمک کند.

دادستان تهران با تبریک سالروز سیزدهم آبان ماه تاکید کرد: مردم با حضور یکپارچه خود در این راهپیمایی نشان می دهند که قاطعانه از آرمانهای انقلاب اسلامی حمایت خواهند کرد.

براساس این گزارش، در پایان مراسم محمود محمدی مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران به عنوان معاون دادستان و سرپرست جدید دادسرای ناحیه 2 سعادت آباد معرفی شد و از زحمات شاکر سرپرست پیشین این دادسرا تقدیر شد.