تبریز از جایگاه درخشان خود دور شده است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رسول درسخوان ظهر چهارشنبه در آئین گشایش ناحیه ویژه شهرداری بازار تبریز گفت: متاسفانه تلاشی برای بازگشت تبریز به تبریز از جایگاه واقعی خود از سوی برخی مسئولان دیده نمی شود.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز در ادامه با اشاره به اهمیت تاریخی بازار بزرگ تبریز بر عزم و تلاش تمام مسئولان استان برای ثبت جهانی بازار تاکید و از خدمات شهرداری تقدیر کرد.

شهردار تبریز نیز در این مراسم گفت: هدف تسریع در امر خدمات‌رسانی به بازاریان، تکریم اصناف منطقه بازار و کاهش مراجعات مردم به شهرداری، ناحیه ویژه شهرداری در محدوده بازار بزرگ راه‌اندازی و افتتاح شد.

علیرضا نوین با بیان اینکه بازار بزرگ تبریز از جایگاه ویژه‌ای در مدیریت شهری برخوردار است از تلاش شهرداری برای رسیدگی ویژه به بازار تبریز و ساماندهی امور این مجموعه خبر داد و افزود: همزمان با مطرح شدن موضوع ثبت جهانی بازار تبریز، شهرداری نسبت به رسیدگی اساسی و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز بازار اقدامات لازم را آغاز کرد که درهمین راستا احداث ایستگاه آتش نشانی ویژه بازار و برنامه‌ریزی برای اجرای طرح فاضلاب بازار در دستور کار قرار گرفت.

شهردار تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های در دست اقدام برای تقویت و احیای هویت و جایگاه بازار تبریز خاطرنشان کرد: اجرای طرح ترافیک محدوده مرکزی شهر به ویژه بازار، ایجاد تغییرات اساسی در فضای عمومی و شبکه معابر محدوده بازار، استقرار سیستم تنظیف و جمع آوری زباله، ساماندهی و کنترل سد معبر، ساماندهی وانت بارهای خیابان دارایی، احداث سرویس‌های بهداشتی، ایجاد مراکز رفاهی و استراحتگاه‌های ویژه گردشگران و مسافران، راه‌اندازی راهنمای بازار، ترمیم و مرمت بناها و سراهای داخل بازار، ایجاد مرکز آموزشی و پژوهشی بازار از جمله طرح‌ها و برنامه‌های ویژه شهرداری برای بازار بزرگ تبریز است.

نوین از مشارکت و همکاری رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز در واگذاری ساختمان ناحیه ویژه شهرداری بازار تقدیر کرد.

ناحیه ویژه شهرداری در محدوده بازار تبریز از این پس وظیفه ارائه خدمات روزمره به اصناف و بازاریان تبریزی نظیر خدمات شهری، عوارض نوسازی، مشاغل، عوارض خودرو، مفاصا حساب، آسفالت معابر و امورات مربوط به سد معبر را بر عهده خواهد داشت.