سرپرست و مربیان تیم کشتی آزاد جوانان مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این فدراسیون کشتی اسامی 34 کشتی گیر را برای حضور در مرحله اول اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان که روزهای 15 تا 30 مهرماه در محل خانه کشتی تهران برگزار می شود را اعلام کرده بود و مجید خدایی نیز بعنوان سرمربی تیم ملی معرفی شده بود.

علی اکبر حیدری دارنده مدال برنز المپیک 1964 توکیو به عنوان سرپرست و قدرت پور کریمی از تهران و علی شکری پور و حسین نعیمانی از مازندران بعنوان مربی در مرحله اول اردوی تیم ملی حضور دارند.

شکری پور و پورکریمی سال گذشته نیز بعنوان مربی تیم ملی در کنار خدایی حضور داشتند.