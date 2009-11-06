مزدآبادی در این باره به خبرنگار مهر گفت: این فیلم تلویزیونی بر مبنای فیلمنامه علیرضا اسحاقی و تهیهکنندگی پژمان لشگریپور و به سفارش شبکه دو و گروه تلویزیونی بسیج تهیه میشود. فیلم "چاه دیو" برای پخش در هفته بسیج آماده میشود و روز شنبه 16 آبانماه در روستایی در اطراف ایوانکی تصویربرداری شروع میشود.
وی افزود: در این فیلم حسن اسدی، مهران رجبی، مهدی امینیخواه، افشین سنگچاپ، زهره فکورصبور، حشمت آرمیده و ... بازی میکنند و داستان درباره یک گروه دانشجویی است که در قالب طرح هجرت به یک روستای محروم کمک میکنند. تا اینکه در اثر اتفاقات مرموزی روستاییها تصمیم میگیرند زمینهای خود را بفروشند، اما آن گروه دانشجو به دنبال حل این اتفاقات هستند.
عوامل فیلم "چاه دیو" عبارتند از مجتبی برهانیزاده مدیر تولید و صدابردار، حبیب قلیزاده دستیار اول کارگردان و برنامهریز، رضا عزتی طراح گریم، ج. مزدآبادی طراح صحنه و لباس و هادی شریعتی منشیصحنه.
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