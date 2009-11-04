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۱۳ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۰۲

گابی اشکنازی:

بار دیگر به مناطق مسکونی نوارغزه حمله خواهیم کرد

بار دیگر به مناطق مسکونی نوارغزه حمله خواهیم کرد

رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم بار دیگر نوارغزه را هدف حمله قرار خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، گابی اشکنازی در تداوم سیاست های تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی گفت که ارتش این رژیم برای مقابله با سکوهای پرتاب موشک جنبش حماس بار دیگر به نوارغزه حمله خواهد کرد.

وی با بیان این مطلب افزود که رژیم صهیونیستی در این حمله مناطق مسکونی پرجمعیت فلسطین شامل روستاها، شهرها، مساجد، بیمارستان ها، مهد کودک ها و مدارس را هدف قرار خواهد داد زیرا گروه های مقاومت فلسطین می خواهند صهیونیست ها را به این امر وادار کنند.

اظهارات اشکنازی در حالی مطرح می شود که مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار است امروز گزارش گلدستون درباره جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ 22 روزه غزه را مورد بررسی قرار دهد.

خاطرنشان می شود که رژیم صهیونیستی در حمله 22 روزه که دی ماه سال گذشته صورت گرفت حدود هزار و 400 فلسطینی را شهید و بیش از 5 هزار تن دیگر را زخمی کرد.

کد مطلب 976812

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