ایرادات حقوقی تشکیل بانک بین المللی در مناطق آزاد

منوچهر زمانی در گفتگو با مهر زمان تشکیل بانک بین المللی مناطق آزاد را به اعلام نظر نهایی بانک مرکزی موکول کرد و گفت: به محض اعلام و تایید بانک مرکزی مراحل تشکیل بانک بین المللی مناطق آزاد تکمیل می شود.

عضو هیئت مدیره بانک رفاه ضمن بیان نیاز کشور به یک بانک بین المللی در مناطق آزاد، اظهار داشت: این کار در راستای جذب سرمایه های خارج از کشور صورت می گیرد.

زمانی به ایرادات مطرح شده از سوی بانک مرکزی اشاره کرد و بیان داشت: یکسری ایرادات حقوقی توسط بانک مرکزی به ویژه در زمینه سهامداران و درصد سهام هر بخش مطرح شده است.

وی مرکز اصلی بانک بین المللی مناطق آزاد را کیش اعلام کرد و افزود: این بانک با سرمایه اولیه هزار میلیارد ریال تاسیس خواهد شد ولی ابتدا باید وضعیت درصد سهام آن روشن شود.

این مقام مسئول حوزه بانکی کشور ایجاد بانک بین المللی مستقل در دیگر مناطق آزاد کشور از جمله چابهار و قشم را تدریجی پس از راه اندازی مرکز آن در کیش دانست و تاکید کرد: اگر اختلاف نظر ما با بانک مرکزی حل شود، مسائل حقوقی نیز برطرف می شود.

زمانی جذب سرمایه بانکهای خارجی و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور را جزو اقدامات اصلی بانک بین المللی مناطق آزاد خواند و گفت: از طریق جذب سرمایه های خارجی بخشی از سهام را نیز واگذار می کنیم.

وی در خصوص انجام هماهنگی با سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور و بانکهای خارجی نیز بیان داشت: از طریق وزارت بازرگانی و رایزنیهای بازرگانی برای هماهنگی با سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور، تلاشهای خوبی صورت گرفته است.

عضو هیئت مدیره بانک رفاه در پاسخ به ترکیب و درصد سهام این بانک، گفت: در حال حاضر 55 درصد از سهام این بانک طبق پیش بینی ها مربوط به بانک رفاه کارگران خواهد بود که بانک مرکزی می گوید باید تعدیل شود.

زمانی خاطر نشان کرد: اگر نتوانیم از طریق بانک مرکزی مشکل سهام را حل کنیم از طریق شورای پول و اعتبار پیگیری خواهیم کرد.