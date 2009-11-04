تعداد زائران خانه خدا امشب به 500 هزار نفر می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی قهرودی رئیس سازمان حج، صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران و در حاشیه نشست خبری رئیس کاروان حج ایران در فرودگاه مهرآباد افزود: الان در مدینه 212 هزار زائر در مدینه حضور دارند که مشکل جدی در استقبال نداشته اند و اگر مشکلی بوده خارج از اراده ما بوده است با این حال بیماری آنفلونزا با تمام آمادگی که داریم ما را نگران می کند.

رئیس سازمان حج و زیارت کشور با تاکید بر اینکه نخستین پرواز با تاخیر صورت گرفته تاکید کرد: علت این تاخیر نقص فنی بوده است اما فرودگاه جده در پروازهای برگشت محدودیتهای را برای زائران ایجاد می کند که باعث طولانی شدن سفر برخی از زائران می شود که سعی می کنیم مشکل پذیرایی نداشته باشیم.

این مقام مسئول در سازمان حج مشکل عمده پروازها را به محدودیتهای بوجود آمده در عربستان نسبت داد و گفت: این محدودیتها به توانمندای ما ارتباطی ندارد.