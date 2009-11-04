قهرمان برزیل مغلوب پیکان ایران شد / امروز مصاف با نماینده لهستان

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های جهان روز سه شنبه در دوحه قطر آغاز شد. در چارچوب روز نخست این مسابقات شب گذشته تیم پیکان در گروه B با نتیجه 3 بر یک مقابل "سیمد" برزیل صاحب برتری شد. والیبالیست‎های پیکان گیم نخست این بازی را با نتیجه (15 بر 25) واگذار کردند اما در سایر گیم‎ها به ترتیب با نتایج (28 بر 26)، (25 بر 21) و (25 بر 22) صاحب برتری شدند.

اما در دیگر دیدارهای روز نخست این رقابت‎های تیم های ترنتینو ایتالیا، دیناموکازان روسیه و بلچاتو لهستان مقابل حریفان خود صاحب برتری شدند. نتایج روز نخست این مسابقات به این شرح است:

* پیکان ایران 3 - سیمد برزیل یک (گروه B)

* ترنتینو ایتالیا 3 - الزمالک مصر صفر (گروه A)

* دیناموکازان روسیه 3 - پلاتانروس پورتوریکو صفر (گروه A)

* العربی قطر صفر - بلچاتو لهستان 3 (گروه B)

پنجمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های جهان امروز (چهارشنبه) با برگزاری دیدارهای روز دوم مرحله مقدماتی پیگیری می‌شود. در این روز از بازی‎ها تیم پیکان به مصاف نماینده لهستان می‎رود. برنامه بازی‌های امروز به شرح زیر است:

چهارشنبه - 13/8/88

* الزمالک مصر - پلاتانروس پورتوریکو

* ترنتینو ایتالیا - دیناموکازان روسیه

* العربی قطر - سیمد برزیل

* پیکان ایران - بلچاتو لهستان

مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‎های جهان تا 17 آبان‎ماه ادامه خواهد داشت.