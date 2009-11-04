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۱۳ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۰۹

از دقایقی پیش؛

مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در سراسر کشور آغاز شد

مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در سراسر کشور آغاز شد

صبح امروز چهارشنیه در یوم الله 13 آبان روز مبارزه با استکبار جهانی گروههای مختلف مردم به ویژه دانش آموزان و دانشجویان راهپیمایی کردند و شعار استقلال طلبی و مبارزه با استکبار سر دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، تهرانی ها نیز از ساعت 10 صبح امروز با پلاکاردها و سردادن شعارهایی علیه آمریکا و اسرائیل به سمت لانه جاسوسی سابق آمریکا در خیابان طالقانی در حرکتند و خشم و انزجار خود را از استکبار جهانی نشان ‌می دهند .

" آمریکا باید بداند که ما با تحریکات و شیطنت ها از میدان بیرون نمی رویم" ، " اسرائیل باید محو شود "، " مرگ بر آمریکا" و" مرگ بر اسرائیل" عمده ترین مضامین پلاکاردهای و شعارها در این مراسم است .

دکتر غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی سخنران مراسم 13 آبان در تهران است .

مراسم ویژه یوم الله 13 آبان ماه هرسال به منظور بزرگداشت سالگرد وقایع مهم تاریخی "تبعید حضرت امام (ره) به ترکیه"، به شهادت رسیدن "دانش آموزان توسط رژیم ستم شاهی" و "تسخیر سفارت آمریکا" به دست دانشجویان پیرو خط امام (ره) در مقابل لانه جاسوسی آمریکا در تهران و همچنین سراسر کشور برگزار می شود.
 

کد مطلب 976824

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