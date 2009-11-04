مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در سراسر کشور آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تهرانی ها نیز از ساعت 10 صبح امروز با پلاکاردها و سردادن شعارهایی علیه آمریکا و اسرائیل به سمت لانه جاسوسی سابق آمریکا در خیابان طالقانی در حرکتند و خشم و انزجار خود را از استکبار جهانی نشان ‌می دهند .

" آمریکا باید بداند که ما با تحریکات و شیطنت ها از میدان بیرون نمی رویم" ، " اسرائیل باید محو شود "، " مرگ بر آمریکا" و" مرگ بر اسرائیل" عمده ترین مضامین پلاکاردهای و شعارها در این مراسم است .

دکتر غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی سخنران مراسم 13 آبان در تهران است .

مراسم ویژه یوم الله 13 آبان ماه هرسال به منظور بزرگداشت سالگرد وقایع مهم تاریخی "تبعید حضرت امام (ره) به ترکیه"، به شهادت رسیدن "دانش آموزان توسط رژیم ستم شاهی" و "تسخیر سفارت آمریکا" به دست دانشجویان پیرو خط امام (ره) در مقابل لانه جاسوسی آمریکا در تهران و همچنین سراسر کشور برگزار می شود.



