به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، بیوک رئیسی افزود: این آزمایشگاه‌ها با هدف افزایش نقش بخش خصوصی در کنترل آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از انواع منابع آلاینده نظیر کارخانجات و واحدهای تولیدی فعالیت خود را در طول اجرای قانون برنامه چهارم توسعه در این استان آغاز کردند.

وی با اشاره به این مطلب که قبل از راه‌اندازی این آزمایشگاه‌ها هیچ آزمایشگاه معتمدی در بخش خصوصی استان فعالیت نمی‌کرد، افزود: با راه‌اندازی آزمایشگاه‌های معتمد کنترل آلودگی‌های زیست محیطی از لحاظ کمیت و کیفیت پایش مداوم آلودگی واحدهای صنعتی آذربایجان شرقی افزایش یافته است.

رئیسی گفت: این آزمایشگاه‌ها کنترل آلودگی‌های واحدهای صنعتی را در بخش آب و هوا به طور مداوم زیر نظر اداره کل حفاظت محیط زیست استان در طول سال انجام می‌دهند.

وی خاطر نشان کرد: حضور بخش خصوصی در برنامه‌های محیط زیست انسانی در راستای اجرای مفاد قانون برنامه چهارم توسعه در کنار اجرای قوانین و مقررات جاری حفاظت محیط زیست از قبیل قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا،قانون جلوگیری از آلودگی آب و ضوابط و مقررات استقرار صنایع و واحدهای تولیدی و قانون مدیریت پسماند اجرا می‌شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی گفت: فعالیت بخش خصوصی در آزمایشگاه‌های کنترل آلودگی آب و هوا علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار و بهبود وضع محیط زیست استان، شرایط تسهیل فعالیت واحدهای صنعتی و همچنین ساز و کار نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست را فراهم کرده است.