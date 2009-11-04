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۱۳ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۴۱

اختصاصی مهر/

شهرداری تهران با ستاد دیه کشور همکاری می کند

شهرداری تهران با ستاد دیه کشور همکاری می کند

مدیر عامل ستاد دیه کشور از همکاری و تعامل شهرداری تهران با ستاد دیه کشور در راستای پیشگیری از ورود شهروندان تهرانی به زندانها در جرائم غیر عمد خبر داد.

سید اسدالله جولایی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: چهارمین نشست شورای هماهنگی آموزش و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران برگزار شد و در راستای پیشگیری از ورود شهروندان به زندانها به دلیل جرایم غیر عمد مذاکراتی و تعاملاتی صورت گرفت.

‌در حال حاضر در حدود 9 هزار زندانی با جرایم غیر عمد در زندانها به سر می برند که در حدود سه هزار و 800 نفر آنان راننده هستند.

مدیرعامل ستاد دیه کشور در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح اهداف، رسالت و اقدامات انجام شده این موسسه مردم نهاد از بدو تاسیس تا کنون گفت: از ظرفیت و پتانسیل بالقوه شهرداری تهران در حوزه آموزش و مشارکتهای اجتماعی باید به صورت شایسته استفاده کرد تا افراد به طور ناخواسته وارد زندان نشوند.

جولایی نقش کارگاههای آموزشی در زمینه های وقوع تصادفات، حوادث کارگاهی و صدور چکهای بلامحل غیرکلاهبرداری و موضوعات مهریه و نفقه را مفید دانست و افزود: امیدواریم ضمن ساختن آینده ای آباد و جامعه ای سالم شاهد روزی باشیم که در جمهوری اسلامی مددجویان به دلیل جرائم غیر عمد در زندان ها محبوس نباشند و از آسیب ها بعضا غیر قابل جبران خانوادگی و اجتماعی جلوگیری شود.

کد مطلب 976826

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