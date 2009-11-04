شهرداری تهران با ستاد دیه کشور همکاری می کند

سید اسدالله جولایی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: چهارمین نشست شورای هماهنگی آموزش و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران برگزار شد و در راستای پیشگیری از ورود شهروندان به زندانها به دلیل جرایم غیر عمد مذاکراتی و تعاملاتی صورت گرفت.

‌در حال حاضر در حدود 9 هزار زندانی با جرایم غیر عمد در زندانها به سر می برند که در حدود سه هزار و 800 نفر آنان راننده هستند.

مدیرعامل ستاد دیه کشور در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح اهداف، رسالت و اقدامات انجام شده این موسسه مردم نهاد از بدو تاسیس تا کنون گفت: از ظرفیت و پتانسیل بالقوه شهرداری تهران در حوزه آموزش و مشارکتهای اجتماعی باید به صورت شایسته استفاده کرد تا افراد به طور ناخواسته وارد زندان نشوند.

جولایی نقش کارگاههای آموزشی در زمینه های وقوع تصادفات، حوادث کارگاهی و صدور چکهای بلامحل غیرکلاهبرداری و موضوعات مهریه و نفقه را مفید دانست و افزود: امیدواریم ضمن ساختن آینده ای آباد و جامعه ای سالم شاهد روزی باشیم که در جمهوری اسلامی مددجویان به دلیل جرائم غیر عمد در زندان ها محبوس نباشند و از آسیب ها بعضا غیر قابل جبران خانوادگی و اجتماعی جلوگیری شود.