حضور چشمگیر خبرنگاران خارجی/ دعای وحدت در پایان مراسم

به گزارش خبرنگار مهر، علاوه بر خبرنگاران رسانه های داخلی، خبرنگاران رسانه‌های خارجی از کشورهای مختلف دنیا در میان دانش‌آموزان و دانشجویان تجمع کننده در مقابل لانه جاسوسی حضوری چشمگیر داشتند.



تصویری که بیش از همه امروز مورد توجه دوربینهای رسانه‌های خارجی قرار گرفت به آتش کشیده شدن پرچمهای آمریکا و رژیم صهیونیستی بود.

در این مراسم دانش آموزان تهرانی با در دست داشتن پلاکاردهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل حضور گسترده ای در مقابل لانه جاسوسی داشتند.

در مراسم 13 آبان امسال همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله اعضای هیئت رئیسه و اعضای دولت نیز با حضور در مقابل لانه جاسوسی در این راهپیمایی شرکت کردند.

در این مراسم که علاوه بر دانش آموزان و دانشجویان اقشار مختلف مردم نیز حضور داشتند راهپیمایان با سردادن شعارهایی از جمله مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، ای رهبر آزاده آماده ایم آماده، ما مطیع رهبریم و... حمایت همه جانبه خود را از نظام اسلامی اعلام کرده و خشم و انزجار خود را از استکبار جهانی اعلام کردند.

شرکت کنند گان در این مراسم همچنین شعارهایی همچون این همه لشکر آمده، به عشق رهبر آمده، مرگ برانگلیس و مرگ بر منافق سردادند.



عده ای از جوانان که بعضا با نمادهای سبز از خیابانهای منتهی به میدان هفت تیر حرکت می کردند با سر دادن شعار مرگ بر روسیه به خیل جمعیت راهپیمایی کنندگان می پیوستند.

نیروی انتظامی برای حفظ آرامش و برقراری امنیت در خیابانها و کوچه های اطراف منطقه هفت تیر و خیابانهای منتهی به طالقانی مستقر بود.

افرادی با لباس نظامی از مرکز آموزش پشتیبانی نیروی زمینی ارتش و همچنین دانش آموزانی با لباسهای متحدالشکل پیشتازان سازمان دانش آموزی در مراسم حضور داشتند که توجه عکاسان را به خود جلب کرده بودند.

علاوه بر خیابان طالقانی در میدان هفت تیر نیز نماز جماعت ظهر وعصر برگزار شد. ضمن اینکه تجمعات کوچکی هم تشکیل شده بود که مردم در خصوص مسئله انتخابات با یکدیگر به مباحثه می پرداختند.

غلامعلی حداد عادل نماینده تهران در مجلس سخنران مراسم 13 آبان امسال بود و در پایان مراسم نیز قطعنامه ای قرائت شد. همچنین مردم با قرائت دعای وحدت و با اشاره به شهادت برخی از فرماندهان سپاه، حفظ وحدت با برادران اهل تسنن را مورد تاکید قرار دادند.