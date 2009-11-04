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۱۳ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۱۵

"نشریه فلسفه امریکا" منتشر شد

"نشریه فلسفه امریکا" منتشر شد

شماره جدید (اکتبر 2009) فصلنامه فلسفه امریکا از سوی انتشارات دانشگاه جان هاپکینز منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشریه به بررسی موضوعات فلسفی به طور کلی می‌پردازد و یکی از نشریات معتبر در حوزه فلسفه به شمار می‌رود.

در هر شماره از این نشریه مقالات تحلیلی و مروری صاحبنظران و اندیشمندان منتشر می‌شود. در هر شماره کتابهای مهم فلسفی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد و کتابهای جدید این حوزه نیز معرفی می‌شود.

کاریزمای اودیسه مانند و کاربردهای اقناع از جمله موضوعاتی است که در این شماره از نشریه مورد بررسی قرار گرفته است.

نوشتن قانون یونانی کتابی است که توسط جیسون هاوک مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. بیانات توهین‌‌آمیز در آتن کلاسیک کتاب دیگری است که توسط تام هاوکینز مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

افلاطون و هنر نگارش فلسفی کتاب دیگری است که در این شماره از نشریه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

کد مطلب 976833

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