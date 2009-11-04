"نشریه فلسفه امریکا" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشریه به بررسی موضوعات فلسفی به طور کلی می‌پردازد و یکی از نشریات معتبر در حوزه فلسفه به شمار می‌رود.

در هر شماره از این نشریه مقالات تحلیلی و مروری صاحبنظران و اندیشمندان منتشر می‌شود. در هر شماره کتابهای مهم فلسفی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد و کتابهای جدید این حوزه نیز معرفی می‌شود.

کاریزمای اودیسه مانند و کاربردهای اقناع از جمله موضوعاتی است که در این شماره از نشریه مورد بررسی قرار گرفته است.

نوشتن قانون یونانی کتابی است که توسط جیسون هاوک مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. بیانات توهین‌‌آمیز در آتن کلاسیک کتاب دیگری است که توسط تام هاوکینز مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

افلاطون و هنر نگارش فلسفی کتاب دیگری است که در این شماره از نشریه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.