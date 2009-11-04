به گزارش خبرنگار مهر، بازیگر جوان سینمای ایران که برای نمایش فیلم سینمایی "درباره الی" ساخته اصغر فرهادی در نخستین جشنواره فیلم ترایبکا در دوحه به قطر سفر کرده بود همراه همسرش امین مهدوی مقابل خبرنگار شبکه خبری الجزیره نشست و درباره حضور در سینمای ایران، هالیوود و برنامههایش برای آینده گفت.
فراهانی که نخستین تجربه هالیوودی خود را در "مجموع تمام دروغها" به کارگردانی ریدلی اسکات از سر گذراند از این فیلمساز نامزد اسکار برای اعتماد به یک بازیگر جوان ایرانی سپاسگزاری میکند و میگوید: " من در سینمای ایران شاهزاده یک دریاچه بودم و حالا یک ماهی در اقیانوسم. مقایسه این دو شرایط بسیار سخت است".
او 14 ساله بود که برای بازی در یکی از نقشهای اصلی "درخت گلابی" داریوش مهرجویی برگزیده شد و از عرصه موسیقی پا به دنیای سینما گذاشت: میخواستم مردم را تحت تاثیر قرار بدهم. موسیقی بیشتر برای مردم فرهیخته اجرا میشود اما من میخواستم بر بیشتر مردم تاثیر بگذارم و سینما این فرصت را در اختیار من قرار داد.
فراهانی از اینکه هرگز شبیه یک ستاره رفتار نکرده خوشحال است و در این باره میگوید: یکی از اهداف من نشان دادن روشی دیگر از ستاره بودن است. میخواهم شبیه اقیانوس باشم که بزرگترین جای زمین و پستترین جای زمین است و تمام جریانهای آب و رودخانهها به سمت آن جاری میشود و درون آن میریزد.
فراهانی پس از بازی در "مجموع تمام دروغها" فرصتی را برای حضور دوباره در سینمای جهان از دست داد که امروز هم با حسرت از آن یاد میکند. او قرار بود در فیلم سینمایی "شاهزاده پارسی" به کارگردانی مایک نیوئل بازی کند که این اتفاق نیفتاد و حالا قصد دارد با حضور در سینمای جهان از کوچکترین فرصتها بهره ببرد.
معاون سینمایی وزیر ارشاد دولت دهم به تازگی از حل مشکل فراهانی برای بازگشت به ایران و بازی در فیلمهای سینمایی خبر داده اما خود او چندان میلی به بازگشت ندارد: میدانم که میتوانم جایگاه خودم را در هالیوود پیدا کنم، اما این را هم میدانم که برای موفقیت در اینجا باید همه چیز را از نو آغاز کنم.
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