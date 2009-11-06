تلفات راههای روستایی خراسان شمالی کاهش می یابد

ابوالفضل باقرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خراسان شمالی با بیش از850 روستا شاهد تردد و تصادف زیادی در جاده های روستایی خود نسبت به سایر استانها است که با ایمن سازی امید می رود این راهها در آینده قربانیان کمتری بگیرد.

وی تصریح کرد: تمام روستاهای خراسان شمالی از راه مناسب و قابل دسترسی برخوردار هستند و یک هزار و550 کیلومتر از این راهها آسفالت هستند.

ابوالفضل باقرنیا اظهار داشت: برای راههای روستایی خراسان شمالی در سال جاری 115 میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته که پیش بینی می شود با این اعتبار بیش از200 کیلومتر راه روستایی جدید ساخته شود.

وی اظهار داشت: اعتبارات راه روستایی خراسان شمالی50 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

وی در خصوص مسیرهای پرخطر روستایی خراسان شمالی گفت: سه راهی پیش قلعه غلامان به دلیل پرتگاه و عدم دید کافی و همچنین دو راهی غلامان حصارچه به دلیل عدم دید جزء پرخطرترین راههای روستایی این استان هستند که با نصب گاردریل در سه راهی پیش قلعه و غلامان و همچنین بررسی مسیر حصارچه سعی در کاهش تلفات این مسیر را داریم.