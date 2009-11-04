بیست و سومین کنفرانس انجمن آسیایی دانشگاههای باز آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ارزیابی عملکرد اقتصادی و اجتماعی آموزش باز و از راه دور، ارزیابی عملکرد تحصیلی آموزش باز و از راه دور، ارزیابی تاثیر فناوریهای نوین در نظامهای آموزش باز و از راه دور، ارزیابی توسعه سازمانی و علمی در آموزش باز و از راه دور و ارزیابی همکاری میان نظام های آموزش باز و از راه دور از جمله محورهای این همایش است.

مقالات متعددی از داخل کشور و کشورهای کره، مالزی، اندونزی، چین، ژاپن، هندوستان، سریلانکا، ویتنام، ترکیه، پاکستان، انگلستان، آمریکا، سوریه، عربستان، کانادا به این کنفرانس ارسال شده است که از میان آنها 3 مقاله برتر انتخاب و به آنها به ترتیب مدال های طلا، نقره و برنز اهدا خواهد شد.