حسن اختیارزاده درگفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با بیان اینکه در حال حاضر آلودگی دام‌های کشور در خصوص بیماری سل به 25 صدم درصد رسیده است اظهارداشت: تاکنون هزار و 456 بیماری عفونی در انسان شناسایی شده که 45 درصد از این بیماری ها مشترک بین انسان وحیوان است.

وی سل، بروسلوز(تب مالت)، هاری و مش مشمه را از مهمترین بیماری های قابل انتقال از حیوان به انسان دانست و خاطرنشان کرد: انتقال بیماری به انسان در ابعاد بهداشت عمومی، خسارت سنگینی را وارد می‌کند در این راستا سازمان دامپزشکی ایران براساس قانون مصوب سال 1350 و آئین نامه‌ی ریشه‌کنی سل گاو مصوب سال 1384 هئیت وزیران،‌ بحث مبارزه با این بیماری را در دستور کار خود دارد.

مدیرکل دفتر بررسی مبارزه و مراقبت بیماری‌های دامی سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد: در همین راستا، نسبت به آزمایش گاوهای موجود در سطح گاوداری‌ها اقدام و در صورت شناسایی گاو آلوده، نسبت به کشتار آن دام در کشتارگاه‌های مجاز تحت نظر دامپزشکی اقدام می‌شود.

طرح میزان شیوع بیماری تب مالت در کشور خرداد ماه سال آینده اجرا می شود

اختیارزاده همچنین میزان آلودگی دام های کشور به بیماری تب مالت را 25 صدم درصد عنوان کرد و بیان داشت: خرداد ماه سال آینده طرح میزان شیوع بیماری بروسلوز(تب مالت) در کل کشور با هدف مشخص کردن میزان شیوع در شهر، استان و مناطق مختلف کشور اجرا می شود.

وی مهمترین اقدام برای پیشگیری از بروز بیماری بروسلوز(تب مالت) را کنترل بیماری در دام و سپس فرآورده‌های مورد استفاده از این دام‌ها ذکر کرد و گفت: باید فرآورده‌ها به صورت استریلیزه و پاستوریزه در اختیار مصرف‌کننده‌ها قرارگیرد.

اختیارزاده یادآورشد: سازمان دامپزشکی کشور هم‌اکنون برای کنترل این بیماری در گاوداری‌ها چند برنامه‌ی ویژه از جمله ایمن‌سازی دام‌ها علیه این بیماری با استفاده از واکسیناسیون، شناسایی و کشتار گاوهای آلوده و پرداخت هزینه‌ای به عنوان خسارت به دامداران‌را در دستور کار دارد.

مدیرکل دفتر بررسی، نظارت و مراقبت بیماری‌های دامی سازمان دامپزشکی کشوراستفاده از قرنطینه دام، رعایت اصول امنیت زیستی و رعایت بهداشت را از دیگر برنامه‌های این سازمان برای مبارزه با بیماری بروسلوز برشمرد.

