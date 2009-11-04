کالاهای صنعتی 73 درصد کل ارزش صادرات گلستان را تشکیل می دهند

شهریار شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در سال جاری ارزش کل صادرات گمرکات استان 49 میلیون و 63 هزار و 479 دلار بوده که 73 درصد این ارزش ناشی از صادرات کالاهای صنعتی است.

وی اظهار داشت: همچنین در سال جاری 75 میلیون و 693 هزار و 776 کیلوگرم کالا از گمرکات استان به خارج صادر شد که از نظر وزنی کالاهای صنعتی 41 درصد کل صادرات استان را به خود اختصاص داده است.

وی خاطرنشان کرد: پتروشیمی، فرش، کشاورزی و معدنی دیگر محصولاتی است که بیشترین میزان ارزش و حجم صادرات استان گلستان در سال جاری را به خود اختصاص داده اند.

شهریاری به صادرات چمدانی گمرکات استان در سال جاری اشاره و اضافه کرد: در هفت ماه اول سال جاری 92 هزار و 528 کیلوگرم کالا به ارزش هفت میلیارد و 200 میلیون و 617 هزار و 137 ریال تحت رویه صادرات چمدانی از گمرک مرزی اینچه برون به خارج از کشور صادر شده است.

مدیرکل گمرکات گلستان بیان داشت: این میزان صادرات چمدانی شامل انواع خشکبار، گل مصنوعی، تنور گازی، بلورجات، پستی، لواشک، پفک، نوشمک، موکت، مایع ظرفشویی و آبلیمو و ... است.