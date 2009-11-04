پایان دوران آسایش "قهرمان" با ورود به زمین سخت/ خاموشی در خانه مدعیان

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتری‎های بسکتبال فردا (پنجشنبه) با انجام 5 دیدار پنجمین هفته رقابت‎های باشگاهی خود در سال جاری را برگزار خواهند کرد. هفته‌ای که برای مهرام متفاوت‎تر از دیگر شرکت‎کنندگان در این فصل از رقابت‎های لیگ برتر خواهد بود.

اگر امروز مهرام صدرنشینی جدول لیگ برتر را در اختیار دارد به لطف پیروزی‎هایی است که در دیدار با تیم‎هایی مانند پاسارگاد شیراز، توزین الکتریک کاشان، هیئت بسکتبال شهرکرد و دانشگاه آزاد به دست آمده است. تیم‎هایی که یا تجربه‎ای از لیگ برتر ندارند یا اگر هم دارند سودی به حال آنها نداشته است که در همین ابتدای راه اینگونه اسیر شکست و قعرنشینی در جدول شده‎اند.

اما هر چه بود تمام شد و مدافع عنوان قهرمانی باید از این هفته در آزمونی برای اثبات شایستگی‎های قهرمانی شرکت کند. آزمونی که در گرگان همیشه پرهیاهو و دیدار با تیمی که فعلا سومین تیم برتر مسابقات امسال است، آغاز می‎شود و تا اصفهان و رویارویی با نایب قهرمان فصل گذشته ادامه خواهد داشت.

شهرداری گرگان اگرچه بی ادعا و با شکست مسابقات امسال را آغاز کرد اما ثابت کرده در هر شرایطی تیمی قابل حساب برای حریفان خواهد بود وگرنه نمی‎توانست به شاگردان مهران شاهین طبع اجازه دهد تا دست خالی به تهران بازگردند. این تیم بدش نمی‎آید اینگونه در مراسم بدرقه تیم دیگری هم شرکت داشته باشد خصوصا اینکه با داشتن خارجی‎هایی مانند "کیس باتلر" و "دریک تارور" آمریکایی در کنار بازیکنان سهمیه ملی و غیر ملی توانایی‎های خود را دور از این نمی‏بیند.

و دیگر اینکه این بازی به اندازه تیم مهرام و شهرداری گرگان برای یک بازیکن به نام حامد سهراب‎نژاد مهم است. بازیکنی که در هر سه قهرمانی اخیر مهرام نقش داشت اما امسال از ترکیب این تیم کنار گذاشته شد. سهراب‎نژاد امید زیادی دارد با کمک هم تیمی‎های گرگانی‎اش و به خصوص سامان ویسی که او هم در قهرمانی آسیایی مهرام شریک بود، بتواند مقابل تیم سابق خود عرض اندام کند و شاید هم با مسئولان این تیم تهرانی تسویه حساب شخصی کند.

اما مهرام تنها تیم مدعی نیست که فردا باید خارج از خانه به میدان رود. روز پنجشنبه دیگر تیم‎های مدعی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور هم باید دور از خانه و هوادارانشان مقابل حریفان خود صف‎آرایی کنند. با این تفاوت که آنها تا حد زیادی خود را از پیش برنده برای این بازی‎ها می‎دانند. برنامه کامل دیدارهای هفته پنجم این رقابت‏ها به این شرح است:

* شهرداری گرگان - مهرام تهران

* دانشگاه آزاد تهران - لوله a.s شیراز

* توزین الکتریک کاشان - صبامهر قزوین

* هیئت بسکتبال شهرکرد - پتروشیمی بندرامام

* پاسارگاد شیراز - ذوب‎آهن اصفهان

جدول رده‏بندی این رقابت‎ها به این شرح است:

1- مهرام تهران (8 امتیاز)

2- پتروشیمی بندرامام (7 امتیاز)

3- شهرداری گرگان (7 امتیاز)

4- ذوب آهن اصفهان (6 امتیاز)

5- صبامهر قزوین (6 امتیاز)

6- لوله a.s شیراز (6 امتیاز)

7- دانشگاه آزاد تهران (4 امتیاز)

8- توزین الکتریک کاشان (4 امتیاز)

9- هیئت بسکتبال شهرکرد (3 امتیاز)

10- پاسارگاد شیراز (3 امتیاز)