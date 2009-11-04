پایان دوران آسایش "قهرمان" با ورود به زمین سخت/ خاموشی در خانه مدعیان

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتریهای بسکتبال فردا (پنجشنبه) با انجام 5 دیدار پنجمین هفته رقابتهای باشگاهی خود در سال جاری را برگزار خواهند کرد. هفتهای که برای مهرام متفاوتتر از دیگر شرکتکنندگان در این فصل از رقابتهای لیگ برتر خواهد بود.
اگر امروز مهرام صدرنشینی جدول لیگ برتر را در اختیار دارد به لطف پیروزیهایی است که در دیدار با تیمهایی مانند پاسارگاد شیراز، توزین الکتریک کاشان، هیئت بسکتبال شهرکرد و دانشگاه آزاد به دست آمده است. تیمهایی که یا تجربهای از لیگ برتر ندارند یا اگر هم دارند سودی به حال آنها نداشته است که در همین ابتدای راه اینگونه اسیر شکست و قعرنشینی در جدول شدهاند.
اما هر چه بود تمام شد و مدافع عنوان قهرمانی باید از این هفته در آزمونی برای اثبات شایستگیهای قهرمانی شرکت کند. آزمونی که در گرگان همیشه پرهیاهو و دیدار با تیمی که فعلا سومین تیم برتر مسابقات امسال است، آغاز میشود و تا اصفهان و رویارویی با نایب قهرمان فصل گذشته ادامه خواهد داشت.
شهرداری گرگان اگرچه بی ادعا و با شکست مسابقات امسال را آغاز کرد اما ثابت کرده در هر شرایطی تیمی قابل حساب برای حریفان خواهد بود وگرنه نمیتوانست به شاگردان مهران شاهین طبع اجازه دهد تا دست خالی به تهران بازگردند. این تیم بدش نمیآید اینگونه در مراسم بدرقه تیم دیگری هم شرکت داشته باشد خصوصا اینکه با داشتن خارجیهایی مانند "کیس باتلر" و "دریک تارور" آمریکایی در کنار بازیکنان سهمیه ملی و غیر ملی تواناییهای خود را دور از این نمیبیند.
و دیگر اینکه این بازی به اندازه تیم مهرام و شهرداری گرگان برای یک بازیکن به نام حامد سهرابنژاد مهم است. بازیکنی که در هر سه قهرمانی اخیر مهرام نقش داشت اما امسال از ترکیب این تیم کنار گذاشته شد. سهرابنژاد امید زیادی دارد با کمک هم تیمیهای گرگانیاش و به خصوص سامان ویسی که او هم در قهرمانی آسیایی مهرام شریک بود، بتواند مقابل تیم سابق خود عرض اندام کند و شاید هم با مسئولان این تیم تهرانی تسویه حساب شخصی کند.
اما مهرام تنها تیم مدعی نیست که فردا باید خارج از خانه به میدان رود. روز پنجشنبه دیگر تیمهای مدعی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور هم باید دور از خانه و هوادارانشان مقابل حریفان خود صفآرایی کنند. با این تفاوت که آنها تا حد زیادی خود را از پیش برنده برای این بازیها میدانند. برنامه کامل دیدارهای هفته پنجم این رقابتها به این شرح است:
* شهرداری گرگان - مهرام تهران
* دانشگاه آزاد تهران - لوله a.s شیراز
* توزین الکتریک کاشان - صبامهر قزوین
* هیئت بسکتبال شهرکرد - پتروشیمی بندرامام
* پاسارگاد شیراز - ذوبآهن اصفهان
جدول ردهبندی این رقابتها به این شرح است:
1- مهرام تهران (8 امتیاز)
2- پتروشیمی بندرامام (7 امتیاز)
3- شهرداری گرگان (7 امتیاز)
4- ذوب آهن اصفهان (6 امتیاز)
5- صبامهر قزوین (6 امتیاز)
6- لوله a.s شیراز (6 امتیاز)
7- دانشگاه آزاد تهران (4 امتیاز)
8- توزین الکتریک کاشان (4 امتیاز)
9- هیئت بسکتبال شهرکرد (3 امتیاز)
10- پاسارگاد شیراز (3 امتیاز)
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