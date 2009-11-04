سرانه فضای ورزشی هرنفر در سرپل ذهاب72 سانتی متر است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمد حسین زاده صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اقدامات دولت طی دو سال گذشته با احداث چهار باب سالن ورزشی در سطح شهر، سه مجموعه ورزشی در سطح روستاها سرانه فضای ورزشی در شهرستان سرپل ذهاب جهش قابل توجهی داشته است.

وی افزود: افزایش هیئتهای جدید، افزایش ورزشکاران سازمان یافته، رشد و توسعه ورزش در شهرستان سرپل ذهاب را می رساند.

رییس اداره تربیت بدنی شهرستان سرپل ذهاب در ادامه عمده ترین نیازهای هیئتهای ورزشی شهرستان را واگذاری اماکن ورزشی و تعمیر و تجهیز آنها، احداث استخر سرپوشیده و زورخانه در سطح شهر، ادامه روند طرح ضربتی مجموعه های ورزشی در روستاها، فعال نمودن قوانین حامی هیئتها و بخش ورزش ادارات دولتی عنوان کرد.

شهرستان سرپل ذهاب در غرب استان کرمانشاه، حدود یکصد هزار نفر جمعیت دارد.