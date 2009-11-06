عزیز واگذاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در گذشته و زمانی که ما کشتی می گرفتیم مانند امروز کشتی تنها در هل دادن خلاصه نمی شد و در چند دقیقه مبارزه شاهد اجرای فنون مختلف بودیم.

وی ادامه داد: در چند سال گذشته نیز که من در عرصه مربیگری بودم و چند سال در کنار منصور برزگر به عنوان مربی تیم ملی حضور داشتم در کشتی دنیا شاهد اجرای فنون زیبا در کشتی بودیم.

واگذاری تصریح کرد: اما امروز تنها چیزی که در دنیای کشتی شاهد هستیم هل دادن کشتی گیران در میدان مبارزه است و هیچگاه دیگر شاهد اجرای فنونی همچون کول اندازسالتو، برات و دهها فن بکر و زیبای دیگر نیستیم.

وی تاکید کرد: با این شرایط ترجیح می دهم دیگر مربیگری نکنم و تنها به امورشخصی و خانوادگی ام که سالها از آن دور مانده ام بپردازم و به همین دلیل درهیچ کجا مربیگری نمی کنم.

واگذاری درپایان خاطرنشان کرد: من هیچ اختلافی با مسئولان هیئت کشتی مازندران ندارم و برای کشتی استان زادگاهم آرزوی موفقیت کرده و امیدوارم با بهره گیری از مربیان زبده و کشتی گیران فنی همیشه مانند امروز در کشتی کشور آقایی کند.