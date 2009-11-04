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۱۳ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۵۲

ژاپن نیروی نظامی به افغانستان اعزام می کند

ژاپن نیروی نظامی به افغانستان اعزام می کند

وزیر دفاع ژاپن امروز از تصمیم توکیو برای اعزام نیروی نظامی به افغانسان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کیودو، این نظامیان ژاپنی در قالب یک ماموریت جامعه بین المللی به افغانستان اعزام خواهند شد.   

" توشیمی کیتازاوا" با بیان این که هنوز تصمیم نهایی برای اعزام این نیروها از سوی وزارت دفاع ژاپن گرفته نشده ، گفت: این اقدام در صورت نهایی شدن ، گامی در راستای بازسازی افغانستان خواهد بود.

کیتازاوا یاد آور شد: در صورت اعزام نیروهای ژاپنی به افغانستان ، این نیروها به نیروی بین المللی کمک به امنیت افغانستان (ایساف) ملحق خواهند شد.

وی با بیان این که این طرح به عنوان طرح جدید ژاپن برای کمک به بازسازی افغانستان ، پس از توقف عملیات سوخت رسانی نیروهای ژاپنی در اقیانوس هند مطرح است .

ایساف از سوی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2001 میلادی و با هدف کمک به دولت افغانستان برای بازسازی این کشور تشکیل شده است.

به گزارش کیودو، دولت ژاپن با توجه به این که عملیات سوخت رسانی نیروهای ژاپنی در اقیانوس هند از ژانویه سال 2010 میلادی ( دی ماه امسال) خاتمه می یابد، در تلاش است تا حمایتهای جدیدی را برای بازسازی افغانستان تهیه و ارائه کند.

اوباما قرار است 12 نوامبر (21 آبان) برای دیدار رسمی دو روزه از ژاپن به توکیو سفر کند. 

کد مطلب 976864

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