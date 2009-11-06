70 اثر تاریخی استان سمنان در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد

عباس کاشیان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: با ثبت این آثار تاریخی تعداد آثار تاریخی ثبت شده استان در فهرست آثار ملی به 549 اثر رسید .

وی با بیان اینکه با توجه به آمار رو به رشد شناسایی آثار تاریخی در استان سمنان،گفت: تعداد آثار ثبت شده ملی این استان افزایش می یابد.

کاشیان افزود: از جمله آثار ثبت شده می توان به امامزادگان گمنام چند آب، چهل تن و اسحاق، قلعه نارنجی، آب انبار کاروانسرای ایوانکی، شش آسیاب آبی در ایوانکی اشاره کرد .

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به گفته وی، بیشتر آثار ثبت شده مربوط به دوره قاجار و قدیمی ترین اثر ایندوره تپه ملک گور در شهرستان گرمسار مربوط به دوره آهن استکاشیان تصریح کرد: از آثارجدید 61 اثر در شهرستان گرمسار، پنج اثر در شهرستان مهدی شهر و چهار اثر نیزدر شهرستان دامغان ثبت ملی شده است

رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان اظهار داشت: آثار ثبت شده جدید در فهرست آثار ملی نیز مانند سایر آثار به ثبت رسیده استان سمنان تحت حمایت این سازمان قرار دارد و هرگونه دخل و تصرف درآنها مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.