70 اثر تاریخی استان سمنان در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد

عباس کاشیان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: با ثبت این آثار تاریخی تعداد آثار تاریخی ثبت شده استان در فهرست آثار ملی به 549 اثر رسید.
وی با بیان اینکه با توجه به آمار رو به رشد شناسایی آثار تاریخی در استان سمنان،گفت: تعداد آثار ثبت شده ملی این استان افزایش می یابد.
کاشیان افزود: از جمله آثار ثبت شده می توان به امامزادگان گمنام چند آب، چهل تن و اسحاق، قلعه نارنجی، آب انبار کاروانسرای ایوانکی، شش آسیاب آبی در ایوانکی اشاره کرد.به گفته وی، بیشتر آثار ثبت شده مربوط به دوره قاجار و قدیمی ترین اثر این دوره تپه ملک گور در شهرستان گرمسار مربوط به دوره آهن است. کاشیان تصریح کرد: از آثار جدید 61 اثر در شهرستان گرمسار، پنج اثر در شهرستان مهدی شهر و چهار اثر نیز در شهرستان دامغان ثبت ملی شده است.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان اظهار داشت: آثار ثبت شده جدید در فهرست آثار ملی نیز مانند سایر آثار به ثبت رسیده استان سمنان تحت حمایت این سازمان قرار دارد و هرگونه دخل و تصرف درآنها مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
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