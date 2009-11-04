هشداری جدی نسبت به از بین رفتن آدرسهای اینترنتی

به گزارش خبرگزاری مهر، این مطالعه که توسط کمیسیون اروپا صورت گرفته نشان می دهد از میان 610 دولت و سازمان های آموزشی و صنعتی در سرتاسر اروپا، خاورمیانه و آسیا تنها 17 درصد خود را با تکنیک جدید آدرس دهی اینترنت به نام IPv6 تطبیق داده اند. این تکنیک جدید با آدرسهای IP که تجهیزات افراد متصل به اینترنت را از یکدیگر جدا می کند در ارتباط است. این آدرسها بنیان تمامی ارتباطات اینترنتی از نامه های الکترونیکی گرفته تا پخش فایلهای ویدیویی به صورت آنلاین را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

محققان اعلام کرده اند اگر کشورها به عدم انطباق پذیری خود ادامه دهند تا انتهای سال آینده تعداد هنگفتی از آدرسهای اینترنتی از بین خواهند رفت. به همین دلیل شرکتهای جدیدی که خواهان حضور یافتن در اینترنت هستند گزینه ای به جز انطباق یافتن با فرمت آدرسهای IPv6 را نخواهند داشت.

تغییر مسیر از تکنیک کنونی آدرس دهی اینترنتی با نام IPv4 به IPv6 تقریبا فرایند ساده ای خواهد بود و با وجود اینکه گمان می رود نیازمند خریداری تجهیزات جدید است، رایانه های ویندوز و مکینتاش از گذشته تجهیزات حمایتی کافی را برای تغییر به این سیستم ارائه کرده اند.

زمانی که آدرسهای کنونی اینترنت در سال 1981 به جهان معرفی شدند، تنها در حدود 500 رایانه به شبکه اتصال داشتند و سازندگان این شبکه در آن زمان تصوری از این واقعیت که آیا تعداد میلیاردی آدرسهای اینترنتی که طی چندین سال شبکه را اشباع کرد می تواند برای همیشه دوام داشته باشد یا خیر. کمتر از 30 سال بعد از آن سال گنجایش این شبکه رو به اتمام گذاشت زیرا روزانه هزاران ابزار جدید از سرورهای عظیم وب گرفته تا تلفنهای همراه به شبکه اینترنت اتصال پیدا می کنند و بخش گسترده ای از این شبکه را اشغال می کنند.

در صورتی که آدرسهای اینترنتی به تدریج از بین بروند انسان به شدت تحت فشار قرار خواهد گرفت و در عین حال دسترسی به آدرسها و خدمات جدید بسیار پر هزینه و غیر ممکن خواهد شد.

بر اساس گزارش فاکس، راه حل IPv6 در حدود یک دهه پیش ارائه شده و مورد تایید قرار گرفته است که می تواند میلیاردها میلیارد از دامنه ها و آدرس های اینترنتی را فراهم آورده و در عین حال به کیفیت اینترنت در تلفنهای همراه و تماسهای ویدیویی بیافزاید و مهمتر از همه پایانی برای نامه های الکترونیکی ناشناس باشد.