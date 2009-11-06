آخرین تصمیم گیریها درباره حذف کنکورهای سراسری و کاردانی

به گزارش خبرنگار مهر، حذف کنکور سراسری در قالب طرح ساماندهی پذیرش دانشجو در سال 86 به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید. حذف کنکور کاردانی نیز پیش از آن مطرح شد اما مشکلات هیچکدام از این طرحها برای اجرا برطرف نشد و اجرای آنها با تأخیر مواجه است.

بر اساس این قانون قرار بود کنکور سراسری با افزایش تأثیر سوابق تحصیلی در قبولی داوطلبان تا سال 90 حذف شود که این امر هنوز میسر نشده و در کنکور 89 نیز همانند سال 88 تاثیر سوابق تحصیلی 15 درصد خواهد بود.

اجرای قانون حذف کنکور پس از تأخیر در ابلاغ به دستگاههای اجرایی ذیربط و ناهماهنگی وزارت آموزش و پرورش برای استاندارسازی امتحانات و تأثیرگذاری نمرات این امتحانات در پذیرش با مشکلاتی در اجرا مواجه شد به طوریکه همچنان تنها 15 درصد از سوابق تحصیلی آن هم تنها سوابق تحصیلی مربوط به سال سوم دبیرستان در کنکور تأثیرگذار است و خبرهایی از به تعویق افتادن حذف کنکور در سال 90 شنیده می شود.

دو مرجع اصلی مرتبط با کنکورهای سراسری در کشور یعنی سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی در این رابطه اظهار نظر و پیش بینی کرده اند که قانون حذف کنکور در سالهای پس از 1390 اجرایی می شود.

از سوی دیگر حذف کنکور برای ورود به دوره های کاردانی نیز که چندی پیش از به تصویب رسیدن قانون حذف کنکور مطرح بود مجددا توسط مسئولین مطرح شده اما بزرگترین مانع در عدم اجرای این طرح نیز قانون نظام و ظیفه است که بر اساس آن تنها دانشجویانی می توانند معافیت تحصیلی دریافت کنند که ورود آنها به دانشگاه از طریق کنکور سراسری باشد. از این رو تا موافقت ستاد کل نیروهای مسلح برای اعطای معافیت تحصیلی به دانشجویان دوره کاردانی که بدون کنکور وارد دانشگاه می شوند این طرح نیز غیر قابل اجرا باقی می ماند.

عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و عبدالله سجادی جاغرق رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی در پاسخ به مهر درباره زمان اجرا شدن قانون حذف کنکور و نحوه اجرای حذف کنکور دوره های کاردانی مطالبی را عنوان کرده اند.

به گفته رئیس سازمان سنجش نمرات پیش دانشگاهی برای اولین بار در کنکور سال 90 تأثیرگذار خواهند شد از این رو کنکور سال 90 مانند سالهای قبل برگزار می شود و تنها سوابق تحصیلی در این کنکور بیشتر از کنکورهای قبل می شود که با این روند حذف کنکور به سال 90 نمی رسد.

روند حذف کامل کنکور به سالهای 92 و 93 برسد

پورعباس درباره زمان حذف کنکور نیز به مهر گفت: پیش بینی می شود روند حذف کنکور به سالهای 92 و 93 برسد.

احتمال حذف کنکور کاردانی در سال 89

وی درباره حذف کنکور در دوره های کاردانی نیز به مهر گفت: حذف این کنکور به دلیل مشکل سربازی و نظام وظیفه اجرایی نشده است که وزرای علوم، بهداشت و آموزش و پرورش برای معافیت سربازی داوطلبان آن در حال مذاکره با ستاد کل نیروهای مسلح هستند از این رو احتمال دارد کنکور کاردانی در سال 89 حذف شود.

دانشگاه آزاد برای حذف کنکور عزمی راسخ دارد

عبدالله سجادی جاغرق رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد نیز در رابطه با قانون حذف کنکور به مهر گفت: دانشگاه آزاد اسلامی برای حذف کنکور عزمی راسخ دارد و در این زمینه تلاش خود را انجام می دهد.

وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی پیش از تصویب قانون حذف کنکور توسط مجلس شورای اسلامی بحث حذف کنکور را مطرح کرد و در این زمینه نیز اقدامات لازم را انجام داد به طوریکه دو دوره به پذیرش دانشجوی کاردانی بدون برگزاری کنکور اقدام کرد.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد درباره حذف کنکور کاردانی در دانشگاه آزاد در شرایط فعلی گفت: امکان حذف این کنکور در صورت رفع مشکل نظام وظیفه در حال حاضر نیز وجود دارد اما برای حذف کنکور سراسری باید مقدمات کار که همان تاثیر سوابق تحصیلی به جای برگزاری کنکور است فراهم شود.

به نظر می رسد قانون حذف کنکور سال 90 اجرایی نشود

وی با بیان اینکه حذف کنکور تا سال 90 قانون مجلس است و باید اجرا شود، گفت: با توجه به اینکه تا سال 90 فرصت کمی باقیمانده است به نظر می رسد این قانون تا سال 90 اجرایی نشود اما با تاخیر به طور حتم اجرا خواهد شد زیرا کمیته کنکور نیز مرتب برگزار می شود که دستاوردهای خوبی نیز از آن حاصل شده است.

به گزارش مهر، کامران دانشجو وزیر علوم نیز در آخرین اظهار نظر خود اعلام کرده است که برای حذف کنکور از مجلس فرصت خواهد خواست. بنابراین حذف کنکور به سال 1390 نخواهد رسید اما تلاش برای حذف کنکور کاردانی همچنان ادامه دارد.