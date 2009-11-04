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۱۳ آبان ۱۳۸۸، ۱۷:۴۵

در زمستان امسال؛

مشکل بی گازی شهرستان کلات حل شد

مشکل بی گازی شهرستان کلات حل شد

مشهد- خبرگزاری مهر: فرماندار کلات گفت: با آغاز اشتراک پذیری خط لوله گاز این زمستان امسال شهروندان کلات از نعمت گاز بهره مند هستند.

برزو دبیریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کلات افزود: گاز یک نیاز اساسی به ویژه در فصل زمستان محسوب می شود.

فرماندار کلات با بیان اشاره به اجرای خط لوله سرخس به درگز از محل سفر اول هیئت دولت در استان گفت: پس از پایان عملیات اجرای خط لوله سرخس به درگز و پرداخت 250 میلیارد ریال سهم شهرستان کلات، لوله ها با گاز شارژ شده و عملیات کنتور گذاری از اول این هفته آغاز شده است.

دبیریان گفت: تقریبا همه منازل مسکونی عملیات لوله کشی گاز را انجام داده اند وعملیات کنتور گذاری و اشتراک پذیری با سرعت در حال انجام است و با دریافت اشتراک گاز از این نعمت بهره مند می شوند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 2500 خانوار جمعیت کلات را تشکیل می دهند، گفت: پیش بینی می شود با آغاز فصل زمستان تمامی خانوارهای کلات از نعمت گاز بهره مند باشند.

کد مطلب 976873

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