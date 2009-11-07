مرگ 61 درصد قربانیان حوادث رانندگی پیش از رسیدن به بیمارستان

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج بررسی آماری قربانیان حوادث رانندگی سال 87 که توسط دو کارشناس سازمان پزشکی قانونی انجام شده نشان می دهد 4/73 درصد از متوفیان حوادث رانندگی مرد و بیشترین گروه افراد متوفی با 3/43 درصد سرنشین خودرو و یا ترک وسیله نقلیه بوده اند و عمده افراد متوفی در جاده های برون شهری با 8/67 درصد تصادف کرده اند.

بر اساس این تحقیق که توسط علی خادمی کارشناس ارشد سازمان پزشکی قانونی و سعداله مرادی عضو مرکز تحقیقات پزشکی قانونی انجام شده است 2/47 درصد افراد کمتر از 30 سال، 30 درصد بین 30 تا 49سال و 5/22 درصد بالای 50 سال داشته اند. همچنین اصلی ترین علت مرگ ضربه به سر 2/58 درصد گزارش شده است.

12 هزار و 286 نفر در حوادث رانندگی نیمه اول امسال جان خود را از دست دادند که بیشترین آمار فوت‌شدگان مربوط به استان تهران و کمترین مربوط به کهگیلویه و بویراحمد بوده است.

بر اساس آخرین اطلاعات موجود در گروه آمار سازمان پزشکی قانونی کشور، در سال 86 22918 نفر در تصادفات رانندگی کشته شده اند.

بر اساس آخرین اطلاعات موجود در گروه آمار سازمان پزشکی قانونی کشور، در سال 86 ، 22918 نفر در تصادفات رانندگی کشته شده اند

همچنین در شش ماه اول امسال 152 هزار و 994 نفر از مجروحان حوادث رانندگی به پزشکی قانونی ارجاع شدند که از این تعداد 113 هزار و 699 نفر مرد و 39 هزار و 295 نفر زن بودند. شهریور امسال تعداد کشته‌های ناشی از تصادف رانندگی 2 هزار و 248 نفر بود که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 7/3 درصد کاهش یافته است.

در گزارش آماری سازمان پزشکی قانونی کشور به میزان تحصیلات قربانیان حوادث رانندگی اشاره شده است. بررسیها نشان داده بیشترین مرگ و میر در حوادث رانندگی مربوط به افراد با تحصیلات ابتدایی بوده در حالیکه کمترین مرگ و میر در افراد با تحصیلات دانشگاهی بوده است.

بررسی گروه آمار پزشکی قانونی کشور نشان می دهد که همچنان ایران یکی از بالاترین نرخهای مرگ و میر ناشی از تصادفات را در جهان داراست و در این میان وضعیت تصادفات رانندگی در ایام نوروز از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که حجم مسافرت در این ایام چند برابر زمان های دیگر است.

تصادفات رانندگی و ترافیکی یکی از مهمترین حوادث غیر عمدی در جهان محسوب می شود به طوری که در حدود 2/1 میلیون نفر در سال 2000 میلادی در کل جهان در اثر این حوادث جان خود را از دست داده اند.