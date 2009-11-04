به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش به منظور تبیین استراتژی اجرایی بنیاد بین‌المللی غدیر و اعلام رویکردهای این نهاد فرهنگی در سطح داخلی و بین‌المللی برای تکریم و بزرگداشت هفته ولایت و غدیرخم برگزار خواهد شد.

بنیاد بین‌المللی غدیر با اندیشه آیت‌الله خزعلی به منظور ترویج فرهنگ غدیر و ملموس ساختن واقعه غدیر برای افراد جامعه تشکیل و پیرو رهنمودهای مقام معظم رهبری در گرامیداشت این روز است .

دفاتر بنیاد بین المللی غدیر در کشورهایی چون آلمان، امارات متحده عربی، هلند، بلژیک، هند ، سوریه، عراق، لبنان و عربستان فعال هستند .